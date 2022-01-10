Закат в порту Одессы окрасил небо в багровый цвет. Такие кадры не могли оставить равнодушными людей вокруг.

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Индустриальные пейзажи

"Космические" пейзажи зафиксировали на фото работники порта TIS. Они подчеркнули, что увиденное несколько напоминает Марс.

Одеса порт захід сонця ландшафт
В Одессе багровый закат впечатлил местных жителей / Фото TIS

Атмосферности добавляет индустриализация. В порту пришвартованы разнообразные суда, неподалеку пролегает железная дорога и видны линии электропередач.

Одеса пейзаж
Индустриальный пейзаж похож на марсианский / Фото TIS

"Надо принять инопланетный балкер? Просто предупредите, подготовим площадку. А бонусом получите удивительные пейзажи", – отметили в компании.

Интересные пейзажи

Внеземными видами может похвастаться не только Одесса. Туристов могут удивить и красные скалы в долине Нарман.

долина нарман у туреччині
Один из сказочных дымоходов в долине Нарман / Фото 24 канала

Эта территория расположена в турецкой провинции Эрзурум возле горнолыжного курорта Паландокен. Ландшафты тоже довольно похожи на поверхность Марса, уникальности добавляет то, что подобные образования есть лишь в 3 местах на Земле:

  • Турции;
  • Чили;
  • Большом Каньоне в США.

Невероятными ландшафтами славится и Грузия. Тамошняя природа создала немало мест, фотографиями которых хочется поделиться в соцсетях.

Прежде всего это высокогорный регион в Сакартвело – Сванетия. Местный архитектурный ансамбль занесли в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Могут удивить туристов живописные Абуделаурские озера на склонах Кавказского хребта. Зеленый, белый и голубой водоемы расположены у подножия горного массива Чаухи.

церква гергетської трійці
Церковь Гергетской Троицы / Фото iStock

Увидеть собственными глазами стоит и Гергетскую церковь, построенную еще в XIV веке. Уникальности достопримечательности добавляет еще и то, что она расположена посреди гор на высоте более 2 тысяч метров.

Текст публикации в фейсбуке:

"Это похоже на марсианский пейзаж, но нет – Украина, Одесская область, порт TIS. Закат сегодня был просто космическим, но мы не долго любовались небом. Земные дела для нас значительно важнее: поддерживаем мировые цепи поставок, объединяем покупателей с продавцами, открываем украинскому бизнесу доступ на международные рынки. Надо принять инопланетный балкер? Просто предупредите, подготовим площадку. А бонусом получите впечатляющие пейзажи".