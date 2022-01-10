Захід сонця у порту Одеси пофарбував небо в багряний колір. Такі кадри не могли залишити байдужими людей довкола.

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Індустріальні краєвиди

"Космічні" пейзажі зафіксували на фото працівники порту TIS. Вони підкреслили, що побачене дещо нагадує Марс.



В Одесі багряний захід сонця вразив місцевих жителів / Фото TIS

Атмосферності додає індустріалізація. У порту пришвартовані різноманітні судна, неподалік пролягає залізниця та видно лінії електропередач.



Індустріальний пейзаж схожий на марсіанський / Фото TIS

"Треба прийняти інопланетний балкер? Просто попередьте, підготуємо майданчик. А бонусом отримаєте дивовижні краєвиди", – зазначили у компанії.

Цікаві пейзажі

Позаземними видами може похвалитися не лише Одеса. Туристів можуть здивувати й червоні скелі у долині Нарман.



Один з казкових димарів у долині Нарман / Фото 24 канал

Ця територія розташована у турецькій провінції Ерзурум біля гірськолижного курорту Паландокен. Ландшафти теж досить подібні на поверхню Марсу, унікальності додає те, що подібні утворення є лише в 3 місцях на Землі:

Туреччині;

Чилі;

Великому каньйоні в США.

Неймовірними ландшафтами славиться й Грузія. Тамтешня природа створила чимало місць, фотографіями яких хочеться поділитися в соцмережах.

Насамперед це високогірний регіон у Сакартвелло – Сванетія. Місцевий архітектурний ансамбль занесли до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Можуть здивувати туристів мальовничі Абуделаурські озера на схилах Кавказького хребта. Зелена, біла та блакитна водойми розташовані біля підніжжя гірського масиву Чаухи.



Церква Гергетської Трійці / Фото iStock

Побачити на власні очі варто й Гергетську церкву, споруджену ще у XIV столітті. Унікальності пам’ятці додає ще й те, що вона розташована посеред гір на висоті понад 2 тисячі метрів.

Текст публікації у фейсбуці:

"Це схоже на марсіанський пейзаж, але ні – Україна, Одещина, порт TIS. Захід сонця сьогодні був просто космічним, але ми не довго милувалися небом. Земні справи для нас значно важливіші: підтримуємо світові ланцюги постачання, поєднуємо покупців з продавцями, відкриваємо українського бізнесу доступ на міжнародні ринки. Треба прийняти інопланетний балкер? Просто попередьте, підготуємо майданчик. А бонусом отримаєте вражаючі краєвиди".