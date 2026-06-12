Об этом сообщил представитель Одесского ТЦК на заседании ТСК, передают "Новости.Live"

Смотрите также В Тернопольском ТЦК удерживают людей с инвалидностью, а надзиратель был в состоянии опьянения

Кого не отправляют в боевые подразделения?

Военнослужащий рассказал об одном из случаев, произошедших в Одесской области. По его словам, после прохождения военно-врачебной комиссии военнообязанного признали годным к службе. Одна из боевых частей отказалась принимать его из-за "преклонного возраста".

В результате мужчину два дня направляли в различные тыловые части области, ведь, как заявил представитель ТЦК, в боевых частях не могут служить люди в возрасте от 50 лет.

В итоге военнообязанного отпустили домой, добавил представитель ТЦК.

Последние инциденты с ТЦК

Ранее сообщалось, что в Тернопольском районном и областном ТЦК и СП Офис омбудсмена выявил нарушения. Там содержали 28 человек, в том числе людей с инвалидностью. При этом надзиратель за мобилизованными находился в состоянии алкогольного опьянения. Специалисты освободили нескольких человек, а омбудсмен Дмитрий Лубинец подготовил соответствующие меры для устранения выявленных нарушений.

До этого в Одессе задержали четырех военнослужащих ТЦК и участкового полицейского, которых подозревают в незаконном лишении свободы и разбое. Подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы