Известно, что пожар произошел из-за бензина, который семья использовала для электрогенератора. Устройство требовалось бабушке, чтобы непрерывно дышать с помощью концентратора.

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Имели слишком сильные ожоги

26 ноября в доме на улице Академика Королева произошел пожар, который унес жизни семьи шестилетнего мальчика Даниила. Спасатели быстро приехали к дому, и первым им удалось спасти Даниила. Тогда они вывели маму мальчика Елену и его дедушку. Женщина получила очень сильные ожоги – более 80%, а ее отец – более 50%.

В квартире оставалась только бабушка Елена, которая лежала за закрытыми дверями и не могла выйти самостоятельно. Впоследствии женщину вынесли, и она, к счастью, не пострадала. Бабушка дышала кислородом через концентратор – это ее спасло. Через 3 дня после пожара сообщили, что мать мальчика и его дедушка не выжили.



Пожар на Королева / Фото ГСЧС

Пожар возник из-за бензина

Как оказалось, пожар возник из-за бензина, который случайно вылила Лена, когда готовила еду. Она бросилась убирать лужу и забыла, что конфорка на плите продолжала гореть. Бензин испарился, и концентрация в воздухе достигла критического уровня. Внезапно в квартире раздался взрыв.

Хранить бензин в доме семья решила, чтобы спасти бабушку, которая болела коронавирусом. Дело в том, что тогда жителям дома сообщили о возможном плановом отключении света. Бабушка же дышала с помощью концентратора, и родственники приобрели генератор, чтобы постоянно обеспечивать ее кислородом. Генератор работал с помощью бензина.

После пожара женщину забрали в больницу, так как ее состояние ухудшилось. С кем сейчас находится мальчик, ставший сиротой, – неизвестно.