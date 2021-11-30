Відомо, що пожежа сталася через бензин, який сім'я використовувала для електрогенератора. Пристрій був потрібен бабусі, щоб безперервно дихати за допомогою концентратора.

Зверніть увагу Під Дніпром спалахнула пожежа в житловому будинку: постраждала молода жінка

Мали надто сильні опіки

26 листопада в будинку на вулиці Академіка Корольова сталася пожежа, яка забрала життя сім'ї шестирічного хлопчика Данила. Рятувальники швидко приїхали до будинку й першим їм вдалося врятувати Данила. Тоді вони вивели маму хлопчика Олену та його дідуся. Жінка зазнала дуже сильних опіків – понад 80%, а її батько – понад 50%.

У квартирі залишалася лише бабуся Олена, яка лежала за зачиненими дверима та не могла вийти самостійно. Згодом жінку винесли і вона, на щастя не постраждала. Бабуся дихала киснем через концентратор – це її врятувало. Через 3 дні після пожежі повідомили, що матір хлопчика та її дідусь не вижили.



Пожежа на Корольова / Фото ДСНС

Пожежа виникла через бензин

Як виявилося, пожежа виникла через бензин, який випадково вилила Олена, коли готувала їжу. Вона кинулася прибирати калюжу й забула, що конфорка на плиті продовжувала горіти. Бензин випарувався і концентрація у повітрі досягла критичного рівня. Раптово в квартирі пролунав вибух.

Зберігати бензин у будинку сім'я вирішила, щоб врятувати бабусю, яка хворіла на коронавірус. Річ у тім, що тоді жителям будинку повідомили про можливе планове відключення світла. Бабуся ж дихала за допомогою концентратора й родичі придбали генератор, щоб постійно забезпечити її киснем. Генератор працював за допомогою бензину.

Після пожежі жінку забрали до лікарні, адже її стан погіршився. З ким зараз перебуває хлопчик, який став сиротою, – невідомо.