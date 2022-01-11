Танкер "Инженер Вальчук" еще в 2001 году предоставили в долгосрочную аренду либерийской компании. Однако после завершения срока договора, корабль не вернули и продолжали использовать бесплатно до 2018 года. О продаже корабля сообщили уже 11 января.

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Стоимость выросла вдвое

Объявление о продаже судна разместили на площадке Prozzoro 13 декабря 2021 года. Сначала стоимость лота составляла 3,2 миллиона гривен.

Решили стать участниками торгов 6 претендентов. Пока длился аукцион, цена корабля поднялась более, чем в 2 раза. Очевидно, это обусловлено тем, что участники торгов очень хотели завладеть лотом.

Пришвартованный танкер "Инженер Вальчук" / Фото Seafarers journal

Как корабль вернулся на родину

Прибыл в Украину "Инженер Вальчук" через 17 лет после того, как его арендовала компания Manchester Shipping S.A. После этого начался цикл судебных процессов.

Споры сосредоточивались прежде всего на праве собственности танкером. Также пытались установить сумму компенсаций за его использование. Это продолжалось несколько лет.

Сперва делом занимался морская арбитражная комиссия при Торгово-промышленной палате Украины. Потом были разные судебные инстанции – от Приморского районного суда Одессы до Верховного.

Что известно о танкере "Инженер Вальчук"

Это нефтеналивное судно построили еще в 1988 году. Его длина – 77,5 метра, а перевозить корабль может до 3298 тонн груза.

Его назвали в честь кавалера ордена "Знак Почета" Леонида Васильевича Вальчука. Этот человек был первым начальником порта "Южный" и руководил им на протяжении 1978–1984 годов.

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