Танкер "Інженер Вальчук" ще у 2001 році надали в довгострокову оренду ліберійській компанії. Проте після завершення строку договору, корабель не повернули та продовжували використовувати безкоштовно до 2018 року. Про продаж корабля повідомили вже 11 січня.

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Вартість зросла вдвічі

Оголошення про продаж судна розмістили на майданчику Prozzoro 13 грудня 2021 року. Спершу вартість лоту становила 3,2 мільйона гривень.

Вирішили стати учасниками торгів 6 претендентів. Поки тривав аукціон, ціна корабля піднялася більш ніж у 2 рази. Очевидно, це зумовлено тим, що учасники торгів дуже хотіли заволодіти лотом.



Пришвартований танкер "Інженер Вальчук" / Фото Seafarers journal

Як корабель повернувся на батьківщину

Прибув до України "Інженер Вальчук" через 17 років після того, як його орендувала компанія Manchester Shipping S.A. Після цього почався цикл судових процесів.

Суперечки зосереджувалися передусім на праві власності танкером. Також намагалися встановити суму компенсацій за його використання. Це тривало кілька років.

Спершу справою займався морська арбітражна комісія при Торгово-промисловій палаті України. Потім були різні судові інстанції – від Приморського районного суду Одеси до Верховного.

Що відомо про "Інженер Вальчук"

Це нафтоналивне судно збудували ще в 1988 році. Його довжина – 77,5 метра, а перевозити корабель може до 3298 тонн вантажу.

Його назвали на честь кавалера ордена "Знак Пошани" Леоніда Васильовича Вальчука. Цей чоловік був першим начальником порту "Південний" і керував ним впродовж 1978–1984 років.

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