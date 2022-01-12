Одесситка Леся Минина написала о похищении половины содержимого отправления 11 января. В тот же день она получила 2 ответа – от Укрпочты и руководителя ведомства.

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Какие вещи украли у женщины

Женщина рассказала, что перед Новым годом отправила из Одессы в Киев посылку на 15 килограммов. Однако при получении вещей было в два раза меньше.

Я смирилась с тем, что на Новый год мои близкие остались без подарков и новогоднего убранства. Смирилась даже с тем, что она пришла 5 января, когда нас уже не было в городе. Когда я вчера ее получила, оказалось, что на сортировочном центре отсортировали себе половина содержания моей коробки,

– поделилась Минина,

Она добавила, что не будет говорить точную цену похищенного. Однако отметила, что стоимость действительно была достаточно большой.

Что похитили из отправления:

новое постельное белье;

праздничную скатерть;

посуду;

подарки;

косметику;

одежду.

Официально ответила Укрпочта

В компании отметили, что им очень обидно за эту ситуацию. Однако отметили, что нужно осматривать содержимое отправления в почтовом отделении.



Ответ Укрпочты на публикацию о краже / Скриншот 24 канала

В таком случае будет возможность составлять соответствующий акт сразу в отделении. После написания заявления инициируют служебную проверку.

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Что написал Смелянский

Руководитель Укрпочты "пришел" в комментарии уже после официальной страницы Укрпочты. Он признал, что такое действительно часто случается. Однако все объяснил человеческим фактором.

К сожалению, бывает. И у нас, и у всех операторов в Украине и в мире. Почта – это зеркало общества. У Леси прошу прощения за такой опыт,

– заявил Игорь Смелянский.

Также он добавил, что в обществе есть процент людей, которые воруют. Мол, в компании пытаются с этим бороться.



Комментарий Игоря Смелянского о кражах / Скриншот 24 канала

Потерпевшая в этой ситуации рассказывала об этом в эфире "7 канала". Она там комментировала инцидент, от которого пострадала.

Минина рассказывает об ответе руководителя Укрпочты: смотрите видео

Читайте полный текст сообщения Леси Мининой:

Если есть ад на земле, то это Укрпошта.

Угораздило меня перед Новым годом отправить большую посылку (15 кг) из Одессы в Киев через эту Недокомпанию. Потому что отделение ближе к дому и дешевле. Урок усвоен.

Начнём с того, что шла она с 22 декабря. Про звонки на горячую линию можно не рассказывать. Оставленными заявлениями «про срочность» там, видимо, подтёрлись.

Ок, я смирилась с тем, что на Новый год мои близкие остались без подарков и новогоднего убранства. Смирилась даже с тем, что она пришла 5 января, когда нас уже не было в городе.

Когда я вчера ее получила, оказалось, что на сортировочном центре отсортировали себе ПОЛОВИНУ содержимого моей коробки.

Мы остались без нового постельного, праздничной скатерти, посуды, подарков, косметики и одежды. Я не буду уточнять сколько это все стоит. Но стоит больно.

Укрпошта, Вы не хотите наконец что-то сделать и перестать портить мне Новый год?

Кстати, на горячей линии сказали, что ничем не могут помочь.

И при наличии дефектов на коробке - нужно обратиться на отделение. Но фишка в том, что дефектов на коробке нет.