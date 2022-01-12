Одеситка Леся Мініна написала про викрадення половини вмісту відправлення 11 січня. Того ж дня вона отримала 2 відповіді – від Укрпошти й керівника відомства.

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Які речі вкрали в жінки

Жінка розповіла, що перед Новим роком відправила з Одеси до Києва посилку на 15 кілограмів. Проте при отриманні речей було у два рази менше.

Я змирилася з тим, що на Новий рік мої близькі залишилися без подарунків та новорічного оздоблення. Змирилася навіть із тим, що вона прийшла 5 січня, коли нас уже не було у місті. Коли я вчора її одержала, виявилося, що на сортувальному центрі відсортували себе половина утримання моєї коробки,

– поділилася Мініна,

Вона додала, що не буде говорити точну ціну викраденого. Проте зазначила, що вартість справді була досить великою.

Що викрали з відправлення:

нову постільну білизну;

святкову скатертину;

посуд;

подарунки;

косметику;

одяг.

Що офіційно відповіла Укрпошта

У компанії зазначили, що їм дуже прикро за цю ситуацію. Проте зазначили, що потрібно оглядати вміст відправлення у поштовому відділенні.



Відповідь Укрпошти на публікацію про крадіжку / Скриншот 24 каналу

В такому разі буде можливість класти відповідний акт відразу у відділенні. Після написання заяви ініціюють службову перевірку.

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Що написав Смілянський

Керівник Укрпошти "прийшов" у коментарі вже після офіційної сторінки Укрпошти. Він визнав, що таке справді часто трапляється. Проте все пояснив людським фактором.

На жаль, буває. І у нас, і у всіх операторів в Україні та у світі. Пошта – це дзеркало суспільства. У Лесі прошу вибачення за такий досвід,

– заявив Ігор Смілянський.

Також він додав, що в суспільстві є відсоток людей, які крадуть. Мовляв, у компанії намагаються з цим боротися.



Коментар Ігоря Смілянського про крадіжки / Скриншот 24 каналу

Потерпіла у цій ситуації розповідала про це в ефірі "7 каналу". Вона там коментувала інцидент, від якого постраждала.

Мініна розповідає про відповідь керівника Укрпошти: дивіться відео

Читайте повний текст допису Лесі Мініної:

Якщо є пекло на землі, то це Укрпошта.

Попало мені перед Новим роком відправити велику посилку (15 кг) з Одеси до Києва через цю Недокомпанію. Тому що відділення ближче до будинку та дешевше. Урок засвоєно.

Почнемо з того, що вона йшла з 22 грудня. Про дзвінки на гарячу лінію можна не розказувати. Залишеними заявами про терміновість там, мабуть, підтерлися.

Ок, я змирилася з тим, що на Новий рік мої близькі залишилися без подарунків та новорічного оздоблення. Змирилася навіть із тим, що вона прийшла 5 січня, коли нас уже не було у місті.

Коли я вчора її отримала, виявилося, що на сортувальному центрі відсортували собі половину вмісту моєї коробки. Ми залишилися без нової постільної, святкової скатертини, посуду, подарунків, косметики та одягу. Я не уточнюватиму скільки це все коштує. Але варто боляче.

Укрпошта, Ви не хочете нарешті щось зробити та перестати псувати мені Новий рік? На гарячій лінії сказали, що нічим не можуть допомогти. І за наявності дефектів на коробці потрібно звернутися на відділення. Але фішка у тому, що дефектів на коробці немає.