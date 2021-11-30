Инцидент произошел 30 ноября. В СМИ сообщают, что военнослужащего привлекли к уголовной ответственности.

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Набросился на полицейских

В полицию о нападении сообщила местная жительница. Она рассказала, что мужчина в военной форме выбивает дверь квартиры на 5 этаже дома офицерского состава. Он – вооружен ножом и топором.

На место происшествия приехали патрульные, которые якобы обнаружили у злоумышленника признаки наркотического опьянения. Во время задержания тот укусил сержанта полиции за палец руки. Злоумышленником оказался действующий 22-летний лейтенант-военнослужащий.

Пострадавший полицейский обратился за медицинской помощью. Нападавшему объявили о подозрении из-за предоставления телесных повреждений правоохранителю. Сейчас его отвели в изолятор временного содержания.

Нападение в Днепре

На Батумской женщина сообщила в полицию, что мужчина нападает на нее. Когда правоохранители прибыли, то злоумышленник набросился и на них. Внезапно полицейского начала избивать сама заявительница, а другому стражу порядка она забрызгала баллончиком в глаза. Мужчину с женщиной задержали