Інцидент трапився 30 листопада. У ЗМІ повідомляють, що військовослужбовця притягнули до кримінальної відповідальності.

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Накинувся на поліцейських

До поліції про напад повідомила місцева жителька. Вона розповіла, що чоловік у військовій формі вибиває двері квартири на 5 поверсі будинку офіцерського складу. Він – озброєний ножем та сокирою.

На місце події приїхали патрульні, які начебто виявили в зловмисника ознаки наркотичного сп'яніння. Під час затримання той вкусив сержанта поліції за палець руки. Зловмисником виявився чинний 22-річний лейтенант-військовослужбовець.

Потерпілий поліцейський звернувся по медичну допомогу. Нападникові натомість оголосили про підозру через надання тілесних ушкоджень правоохоронцю. Наразі його відвели до ізолятора тимчасового тримання.

Напад у Дніпрі

На Батумській жінка повідомила в поліцію, що чоловік нападає на неї. Коли правоохоронці прибули, то зловмисник накинувся і на них. Раптово поліцейського почала бити сама заявниця, а іншому правоохоронцю вона забризкала балончиком в очі. Чоловіка з жінкою затримали