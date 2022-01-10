Собачки – подопечные приюта Анастасии Македонской. Фотосессию устроили совместно с организацией адопции бездомных животных GladPet.

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Социальный фотопроект

Животных одели в вещи, которые одесситы отдают на благотворительность. Обычно такая одежда согревает людей, оказавшихся в тяжелых жизненных обстоятельствах.

одеські собаки знялися в фотосесії

Одесские беспризорные собаки стали героями фотосессии / Фото "Вещи, которые помогают"

Из остатков благотворительных пожертвований решили сделать костюмы для четырехлапых моделей. Таким образом подчеркнули, что бездомные собачки не слишком отличаются от людей.

в одесі на собак одягнули незвичні костюми

Костюмы для животных изготовили из одежды, которую отдали на благотворительность / Фото "Вещи, которые помогают"

"С помощью одежды мы решили подчеркнуть характер и темперамент каждого хвостика и продемонстрировать их особый шарм", – отметили организаторы проекта.

Милі собачки шукають дім Одеса

Каждой собачке подобрали костюм под характер / Фото "Вещи, которые помогают"

Помощь животным

Ранее в Дублине решили поздравить воспитаников приюта для животных с Рождеством. Акция Secret Santa Paws предполагала, что каждая собачка должна получить подарок к празднику.

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В первый год проведения акции игрушки для животных покупал персонал приюта за собственные деньги вместо корпоратива. Впоследствии к благотворительности приобщились жители Дублина, которые тоже решили подарить что-нибудь собачкам.

В Украине действует частный приют для животных "Сириус", который считается самым большим в стране. В 75 километрах от Киева проживают более 3 тысяч собак и кошек.

пес гермес блогер

Пес-блогер Гермес "помогает" друзьям-сиротам / Фото с фейсбук-страницы проекта

Финансирование для убежища четырехлапых привлекают благодаря образовательной программе собачки-блогера Гермеса. От его имени создали книгу "Практические советы по человековедению", а деньги от ее продажи направят на поддержку бездомных животных. Заведению ежемесячно нужно более 1,5 миллиона гривен, но удается собрать только половину нужной суммы.