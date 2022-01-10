Собачки – подопечные приюта Анастасии Македонской. Фотосессию устроили совместно с организацией адопции бездомных животных GladPet.

Интересно Собаку-талисман Оболонской РГА чудом спасли из 10-дневного плена

Социальный фотопроект

Животных одели в вещи, которые одесситы отдают на благотворительность. Обычно такая одежда согревает людей, оказавшихся в тяжелых жизненных обстоятельствах.

Одесские беспризорные собаки стали героями фотосессии / Фото "Вещи, которые помогают"

Из остатков благотворительных пожертвований решили сделать костюмы для четырехлапых моделей. Таким образом подчеркнули, что бездомные собачки не слишком отличаются от людей.

Костюмы для животных изготовили из одежды, которую отдали на благотворительность / Фото "Вещи, которые помогают"

"С помощью одежды мы решили подчеркнуть характер и темперамент каждого хвостика и продемонстрировать их особый шарм", – отметили организаторы проекта.

Каждой собачке подобрали костюм под характер / Фото "Вещи, которые помогают"

Справка. Зеленые контейнеры от инициативы "Вещи, которые помогают" расположены по всей Одессе. За 3 года существования проекта волонтеры собрали почти 550 килограммов одежды и более 1,2 миллиона гривен, которые направили на благотворительность.

Помощь животным

Ранее в Дублине решили поздравить воспитаников приюта для животных с Рождеством. Акция Secret Santa Paws предполагала, что каждая собачка должна получить подарок к празднику.

Смотрите видео: как собаки выбирали себе подарки "от Санты"

В первый год проведения акции игрушки для животных покупал персонал приюта за собственные деньги вместо корпоратива. Впоследствии к благотворительности приобщились жители Дублина, которые тоже решили подарить что-нибудь собачкам.

В Украине действует частный приют для животных "Сириус", который считается самым большим в стране. В 75 километрах от Киева проживают более 3 тысяч собак и кошек.

Пес-блогер Гермес "помогает" друзьям-сиротам / Фото с фейсбук-страницы проекта

Финансирование для убежища четырехлапых привлекают благодаря образовательной программе собачки-блогера Гермеса. От его имени создали книгу "Практические советы по человековедению", а деньги от ее продажи направят на поддержку бездомных животных. Заведению ежемесячно нужно более 1,5 миллиона гривен, но удается собрать только половину нужной суммы.