Собачки є підопічними притулку Анастасії Македонської. Фотосесію влаштували спільно з організацією адопції безпритульних тварин GladPet.

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Соціальний фотопроєкт

Тваринок одягнули в речі, які одесити віддають на благодійність. Зазвичай, такий одяг зігріває людей, що опинилися у важких життєвих обставинах.



Одеські безпритульні собаки стали героями фотосесії / Фото "Речі, які допомагають"

Із залишків благодійних пожертв вирішили зробити костюми для чотирилапих моделей. У такий спосіб підкреслили, що бездомні собачки не надто відрізняються від людей.



Костюми для тварин виготовили з одягу, який віддали на благодійність / Фото "Речі, які допомагають"

"За допомогою одягу ми вирішили підкреслити характер і темперамент кожного хвостика та продемонструвати їх особливий шарм", – зауважили організатори проєкту.



Кожній собачці підібрали костюм під характер / Фото "Речі, які допомагають"

Довідка. Зелені контейнери від ініціативи "Речі, які допомагають" розташовані по всій Одесі. За 3 роки існування проєкту волонтери зібрали майже 550 кілограмів одягу та понад 1,2 мільйона гривень, які скерували на благодійність.

Допомога тваринам

Раніше у Дубліні вирішили привітати вихованців притулку для тварин з Різдвом. Акція Secret Santa Paws передбачала, що кожна собачка мала отримати подарунок до свята.

Дивіться відео: як собаки обирали собі подарунки "від Санти"

У перший рік проведення акції, іграшки для тварин купував персонал притулку за власні гроші замість корпоративу. Згодом до благодійності долучилися жителі Дубліна, які також вирішили подарувати щось собачкам.

В Україні діє приватний притулок для тварин "Сіріус", який вважається найбільшим в країні. За 75 кілометрів від Києва проживають понад 3 тисячі собак і котів.



Пес-блогер Гермес "допомагає" друзям-сиротам / Фото з фейсбук-сторінки проєкту

Фінансування для прихистку чотирилапих залучають завдяки освітній програмі песика-блогера Гермеса. Від його імені створили книгу "Практичні поради з людинознавства", а гроші від її продажу скерують на підтримку безпритульних тварин. Закладу щомісяця потрібно понад 1,5 мільйона гривень, але вдається зібрати лише половину від потрібної суми.