Уранці ворог гатив по портах Одещини: в ОВА розповіли про наслідки

Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Олег Кіпер зазначив, що в одному з портів внаслідок атаки безпілотником пошкоджена зернова галерея та порожній резервуар.

Інформація про постраждалих не надходила,

– зазначив посадовець.

На місцях подій працюють усі екстрені служби.

Одесу вночі 28 березня масово атакували ударні БпЛА, через що у місті були вибухи. Пізніше стало відомо про руйнування житлового сектору та інфраструктури.

Начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак повідомив, що загалом внаслідок атаки постраждало щонайменше 12 осіб, серед яких є одна дитина. Також відомо про загибель 2 осіб.

Одним із місць ворожих влучань став пологовий будинок, де перебували 33 пацієнтки та 19 новонароджених. Через атаку було пошкоджено дах, з медзакладу евакуювали 81 людину, а постраждалих перевели до інших медичних закладів.