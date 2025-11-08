На Одесу летять російські дрони: там чули вибухи
- 8 листопада після десятої вечора на Одещині чули вибухи.
- Регіон атакують дрони.
Увечері 8 листопада Росія розпочала терор України ударними безпілотниками. Загроза з повітря нависла над Одещиною.
Після десятої вечора в Одеській області оголосили повітряну тривогу через загрозу російських БпЛА, передає 24 Канал.
Що відомо про вибухи в Одесі?
О 22:11 Повітряні сили попередили про ворожі дрони в акваторії Чорного моря, які летять курсом на Одещину.
О 22:18 військові закликали жителів Одеси залишатися в укриттях, адже у напрямку міста рухаються ударні дрони.
О 22:23 очільник ОВА Олег Кіпер повідомив, що в регіоні працює ППО.
Монітори тим часом написали про 3 БпЛА, які прямують через північні райони Одеси.
Раніше вибухи лунали на Запоріжжі.
У ніч проти 8 листопада Одещина теж зазнала російських ударів. По області били "Шахедами" і балістикою. Внаслідок атаки було пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури.
Які наслідки останніх російських обстрілів Одещини?
- 7 листопада на Одещині ворог вдарив по об'єкту критичної інфраструктури, залишивши без світла понад 700 абонентів. Декілька БпЛА пошкодили енергооб'єкт на півдні області.
- У ніч проти 4 листопада теж були влучання цілей противника в об'єкти цивільної портової та енергетичної інфраструктури.
- Внаслідок влучань 2 листопада спалахнула пожежа на автостоянці з вантажними автомобілями. Загинули двоє людей, ще одна людина постраждала.