Після десятої вечора в Одеській області оголосили повітряну тривогу через загрозу російських БпЛА, передає 24 Канал.

Що відомо про вибухи в Одесі?

О 22:11 Повітряні сили попередили про ворожі дрони в акваторії Чорного моря, які летять курсом на Одещину.

О 22:18 військові закликали жителів Одеси залишатися в укриттях, адже у напрямку міста рухаються ударні дрони.

О 22:23 очільник ОВА Олег Кіпер повідомив, що в регіоні працює ППО.

Монітори тим часом написали про 3 БпЛА, які прямують через північні райони Одеси.

Раніше вибухи лунали на Запоріжжі.

У ніч проти 8 листопада Одещина теж зазнала російських ударів. По області били "Шахедами" і балістикою. Внаслідок атаки було пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури.

Які наслідки останніх російських обстрілів Одещини?