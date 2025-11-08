После десяти вечера в Одесской области объявили воздушную тревогу из-за угрозы российских БПЛА, передает 24 Канал.

Что известно о взрывах в Одессе?

В 22:11 Воздушные силы предупредили о вражеских дронах в акватории Черного моря, летящих курсом на Одесщину.

В 22:18 военные призвали жителей Одессы оставаться в укрытиях, ведь в направлении города двигаются ударные дроны.

В 22:23 глава ОВА Олег Кипер сообщил, что в регионе работает ПВО.

Мониторы тем временем написали о 3 БПЛА, следующих через северные районы Одессы.

Ранее взрывы раздавались в Запорожьи.

В ночь на 8 ноября Одесщина тоже пережила российские удары. По области били "Шахедами" и баллистикой. В результате атаки был поврежден объект энергетической инфраструктуры.

Каковы последствия последних российских обстрелов Одесской области?