После десяти вечера в Одесской области объявили воздушную тревогу из-за угрозы российских БПЛА, передает 24 Канал.
Смотрите также "Такого еще не было": в Минэнерго сказали, можно ли будет отказаться от графиков
Что известно о взрывах в Одессе?
В 22:11 Воздушные силы предупредили о вражеских дронах в акватории Черного моря, летящих курсом на Одесщину.
В 22:18 военные призвали жителей Одессы оставаться в укрытиях, ведь в направлении города двигаются ударные дроны.
В 22:23 глава ОВА Олег Кипер сообщил, что в регионе работает ПВО.
Мониторы тем временем написали о 3 БПЛА, следующих через северные районы Одессы.
Ранее взрывы раздавались в Запорожьи.
В ночь на 8 ноября Одесщина тоже пережила российские удары. По области били "Шахедами" и баллистикой. В результате атаки был поврежден объект энергетической инфраструктуры.
Каковы последствия последних российских обстрелов Одесской области?
- 7 ноября в Одесской области враг ударил по объекту критической инфраструктуры, оставив без света более 700 абонентов. Несколько БПЛА повредили энергообъект на юге области.
- В ночь на 4 ноября тоже были попадания целей противника в объекты гражданской портовой и энергетической инфраструктуры.
- В результате попаданий 2 ноября вспыхнул пожар на автостоянке с грузовыми автомобилями. Погибли два человека, еще один человек пострадал.