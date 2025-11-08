Представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук рассказал 24 Каналу, несмотря на активную работу ПВО, врагу все же удалось повредить объект энергетической инфраструктуры в области. Спасатели локализовали пожар, а энергетики круглосуточно работают над восстановлением.

Как Одесская область противостоит атакам россиян?

Одесская область подвергается вражеским атакам почти каждую ночь.

Важно! Президент Зеленский сообщил, что ночью по Украине запустили 450 ударных дронов и 45 ракет различных типов.

"Эта ночь была чрезвычайно сложной и напряженной. Атаки продолжались непрерывно, постоянно раздавались воздушные тревоги. Поздно вечером несмотря на максимальную работу ПВО врагу, к сожалению, удалось поразить объект энергетической инфраструктуры", – сказал Братчук.

Россияне продолжают использовать тактику запутанных маршрутов полета. Также фиксировали попытки ударов по портовой инфраструктуре, но средства ПВО максимально эффективно отработали.

Спасатели локализовали пожар в условиях непрерывных воздушных тревог, а энергетики сейчас работают над стабилизацией ситуации.

Мы понимаем, что враг будет продолжать наносить удар. Часть беспилотников была сбита над водой и "пошла кормить рыбок" в лиман, хотя вряд ли российские "Шахеды" окажутся для них вкусными,

– подытожил Братчук.

Что известно о последствиях ночной атаки россиян?