Авторитетний командир, що захищав Україну з 2014: на фронті загинув майор Олександр Куралех

Україна втратила ще одного свого відважного захисника. На фронті загинув майор Олександр "Курай" Куралех.

Він був заступником командира полку вогневої підтримки "Дніпро-1". Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Нацполіцію.

Що відомо про Олександра Куралеха?

Куралех Олександр Олександрович загинув під час виконання бойового завдання на Донбасі від влучання російського FPV-дрона.

Спецпризначенцю було 42 роки.

Він пішов захищати Україну ще у 2014 році, долучившись до батальйону патрульної служби міліції особливого призначення "Січеслав".

Життя Олександра Куралеха – це приклад мужності та відповідальності. Він знав, як підтримати жартом коли важко, прийняти складне рішення, коли воно необхідне і повести за собою, коли це потрібно. Курай був не лише авторитетним командиром, а справжнім лідером та другом – він об'єднував абсолютно різних за характерами людей в одну команду заради спільної мети,

– написали його побратими.

Вони наголосили, що бойовий та життєвий шлях "Курая" обірвався, але справа його буде продовжена.

