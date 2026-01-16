Авторитетный командир, защищавший Украину с 2014: на фронте погиб майор Александр Куралех

Украина потеряла еще одного своего отважного защитника. На фронте погиб майор Александр "Курай" Куралех.

Он был заместителем командира полка огневой поддержки "Днепр-1". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Нацполицию.

Что известно об Александре Куралехе?

Куралех Александр Александрович погиб во время выполнения боевого задания на Донбассе от попадания российского FPV-дрона.

Спецназовцу было 42 года.

Он пошел защищать Украину еще в 2014 году, присоединившись к батальону патрульной службы милиции особого назначения "Сичеслав".

Жизнь Александра Куралеха – это пример мужества и ответственности. Он знал, как поддержать шуткой когда трудно, принять сложное решение, когда оно необходимо и повести за собой, когда это нужно. Курай был не только авторитетным командиром, а настоящим лидером и другом – он объединял совершенно разных по характерам людей в одну команду ради общей цели,

– написали его собратья.

Они отметили, что боевой и жизненный путь "Курая" оборвался, но дело его будет продолжено.

