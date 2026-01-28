За його життя боролись 18 днів: у Києві прощались з рятувальником Олександром Зібровим
- У Києві відбулося прощання з рятувальником Олександром Зібровим, який помер після 18 днів боротьби за життя через травми, отримані під час російського удару 9 січня.
- Церемонію прощання провели на території пожежної частини за участю рідних, друзів та колег, під супровід сирен спецтехніки.
- Цього ж дня в останню путь провели верхолаза Олександра Питайчука, який зірвався з 20-метрової висоти.
У вівторок, 28 січня, відбулося прощання із рятувальником Олександром Зібровим, який отримав смертельні травми під час російського удару 9 січня. Нещодавно він помер у лікарні після 18 днів боротьби за життя.
Чоловікові було 36 років. Інформацію про те, як рятувальника провели в останню путь та що про нього згадували колеги зібрав 24 Канал.
Що відомо про прощання з рятувальниками?
Меморіальні почесті за рятувальником провели на території пожежної частини. Провести Олександра в останню путь та віддати шану полеглому прийшли рідні, друзі, колеги.
Прощання з Олександром Зібровим: дивіться фото "Телеграфу"
Прощання відбувалося й під сирени спецтехніки, яка допомагала рятувальнику за життя. Спогадами про евакуацію постраждалого від повторної російської атаки Олександра поділився його колега Іван Дорошенко, який тієї ночі працював разом з ним на локації.
Він розповів, що удар "Шахеда" після закінчення гасіння пожежі був дуже несподіваним. Олександр у той момент був біля машини. Через кілька миттєвостей, за словами Івана, "хлопці вже лежали з пораненнями", тож він відразу почав їхню евакуацію.
Він був чудовою людиною, завжди готовий допомогти, підказати,
– підкреслив Іван.
Водночас він зазначив, що Олександр неодноразово долучався до ліквідації наслідків атака та працював у надскладних умовах.
Рятувальника провели в останню путь: дивіться відео "Укрінформу"
Зазначимо, що цього ж дня відбувалося прощання ще з одним рятувальником. Мовиться про 31-річного верхолаза Олександра Питайчука.
Під час аварійно-відновлювальних робіт у Києві чоловік зірвався з 20-метрової висоти. Він працював, щоб у будинках містян було світло і тепло.
Прощання із загиблими працівниками ДСНС: дивіться відео ТСН
Більше про наслідки удару 9 січня
У ніч проти 9 січня 2026 року російські війська здійснили масований комбінований удар по Україні, основний напрямок якого припав на Київщину. Серед цілей були районні котельні та інші об'єкти цивільної інфраструктури, що призвело до масштабних проблем з теплопостачанням, електроенергією та водою в столиці.
Внаслідок атаки в Києві серйозних пошкоджень зазнали десятки житлових будинків, а також будівлю посольства Катару.
Трагедія, на жаль, забрала життя людей. Серед загиблих – 56-річний фельдшер швидкої допомоги Сергій Смоляк, який прибув на місце влучання для надання допомоги постраждалим, але потрапив під повторний удар ворога.
Того ж дня Росія атакувала "Орешником" Львівщину.