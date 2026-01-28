Чоловікові було 36 років. Інформацію про те, як рятувальника провели в останню путь та що про нього згадували колеги зібрав 24 Канал.

Що відомо про прощання з рятувальниками?

Меморіальні почесті за рятувальником провели на території пожежної частини. Провести Олександра в останню путь та віддати шану полеглому прийшли рідні, друзі, колеги.

Прощання з Олександром Зібровим: дивіться фото "Телеграфу"

Прощання відбувалося й під сирени спецтехніки, яка допомагала рятувальнику за життя. Спогадами про евакуацію постраждалого від повторної російської атаки Олександра поділився його колега Іван Дорошенко, який тієї ночі працював разом з ним на локації.

Він розповів, що удар "Шахеда" після закінчення гасіння пожежі був дуже несподіваним. Олександр у той момент був біля машини. Через кілька миттєвостей, за словами Івана, "хлопці вже лежали з пораненнями", тож він відразу почав їхню евакуацію.

Він був чудовою людиною, завжди готовий допомогти, підказати,

– підкреслив Іван.

Водночас він зазначив, що Олександр неодноразово долучався до ліквідації наслідків атака та працював у надскладних умовах.

Рятувальника провели в останню путь: дивіться відео "Укрінформу"

Зазначимо, що цього ж дня відбувалося прощання ще з одним рятувальником. Мовиться про 31-річного верхолаза Олександра Питайчука.

Під час аварійно-відновлювальних робіт у Києві чоловік зірвався з 20-метрової висоти. Він працював, щоб у будинках містян було світло і тепло.

Прощання із загиблими працівниками ДСНС: дивіться відео ТСН

