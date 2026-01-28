Мужчине было 36 лет. Информацию о том, как спасателя провели в последний путь и что о нем вспоминали коллеги собрал 24 Канал.

К теме Врачи 18 дней боролись за жизнь: в Киеве умер спасатель, который попал под повторный обстрел

Что известно о прощании со спасателями?

Мемориальные почести по спасателю провели на территории пожарной части. Провести Александра в последний путь и отдать дань уважения павшему пришли родные, друзья, коллеги.

Прощание с Александром Зибровым: смотрите фото "Телеграфа"

Прощание происходило и под сирены спецтехники, которая помогала спасателю при жизни. Воспоминаниями об эвакуации пострадавшего от повторной российской атаки Александра поделился его коллега Иван Дорошенко, который в ту ночь работал вместе с ним на локации.

Он рассказал, что удар "Шахеда" после окончания тушения пожара был очень неожиданным. Александр в тот момент был возле машины. Через несколько мгновений, по словам Ивана, "ребята уже лежали с ранениями", поэтому он сразу начал их эвакуацию.

Он был замечательным человеком, всегда готов помочь, подсказать,

– подчеркнул Иван.

В то же время он отметил, что Александр неоднократно участвовал в ликвидации последствий атаки и работал в сверхсложных условиях.

Спасателя провели в последний путь: смотрите видео "Укринформа"

Отметим, что в этот же день происходило прощание еще с одним спасателем. Речь идет о 31-летнем верхолазе Александре Питайчуке.

Во время аварийно-восстановительных работ в Киеве мужчина сорвался с 20-метровой высоты. Он работал, чтобы в домах горожан было светло и тепло.

Прощание с погибшими работниками ГСЧС: смотрите видео ТСН

Больше о последствиях удара 9 января