Мужчине было 36 лет. Информацию о том, как спасателя провели в последний путь и что о нем вспоминали коллеги собрал 24 Канал.
К теме Врачи 18 дней боролись за жизнь: в Киеве умер спасатель, который попал под повторный обстрел
Что известно о прощании со спасателями?
Мемориальные почести по спасателю провели на территории пожарной части. Провести Александра в последний путь и отдать дань уважения павшему пришли родные, друзья, коллеги.
Прощание с Александром Зибровым: смотрите фото "Телеграфа"
Прощание происходило и под сирены спецтехники, которая помогала спасателю при жизни. Воспоминаниями об эвакуации пострадавшего от повторной российской атаки Александра поделился его коллега Иван Дорошенко, который в ту ночь работал вместе с ним на локации.
Он рассказал, что удар "Шахеда" после окончания тушения пожара был очень неожиданным. Александр в тот момент был возле машины. Через несколько мгновений, по словам Ивана, "ребята уже лежали с ранениями", поэтому он сразу начал их эвакуацию.
Он был замечательным человеком, всегда готов помочь, подсказать,
– подчеркнул Иван.
В то же время он отметил, что Александр неоднократно участвовал в ликвидации последствий атаки и работал в сверхсложных условиях.
Спасателя провели в последний путь: смотрите видео "Укринформа"
Отметим, что в этот же день происходило прощание еще с одним спасателем. Речь идет о 31-летнем верхолазе Александре Питайчуке.
Во время аварийно-восстановительных работ в Киеве мужчина сорвался с 20-метровой высоты. Он работал, чтобы в домах горожан было светло и тепло.
Прощание с погибшими работниками ГСЧС: смотрите видео ТСН
Больше о последствиях удара 9 января
В ночь на 9 января 2026 года российские войска осуществили массированный комбинированный удар по Украине, основное направление которого пришлось на Киевскую область. Среди целей были районные котельные и другие объекты гражданской инфраструктуры, что привело к масштабным проблемам с теплоснабжением, электроэнергией и водой в столице.
Вследствие атаки в Киеве серьезные повреждения получили десятки жилых домов, а также здание посольства Катара.
Трагедия, к сожалению, унесла жизни людей. Среди погибших – 56-летний фельдшер скорой помощи Сергей Смоляк, который прибыл на место попадания для оказания помощи пострадавшим, но попал под повторный удар врага.
В тот же день Россия атаковала "Орешником" Львовскую область.