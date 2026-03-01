Провели успішну операцію: ДШВ прорвали оборону окупантів на Олександрівському напрямку
- Десантно-штурмові війська України прорвали оборону ворога на Олександрівському напрямку, знищивши ворожі укріплення та склади боєприпасів.
- Успішні дії розвідників зірвали плани противника на наступ і відкрили плацдарм для подальшого просування українських підрозділів.
Підрозділи Десантно-штурмових військ провели успішну операцію на Олександрівському напрямку, зруйнувавши ворожі укріплення та склади боєприпасів. Дії розвідників зірвали плани ворога щодо наступу.
Наступальні дії тривають та мають успіх проти спроб росіян закріпитися. Про це повідомили Десантно-штурмові війська ЗС України.
Що відомо про прорив оборони окупантів українськими військовими?
Наземні бойові групи розвідки 132 окремого розвідувального батальйону 7 корпусу ДШВ здійснили прорив лінії оборони ворога на Олександрівському напрямку. У ході операції було знищено ворожі вогневі споруди, живу силу та місця зберігання боєприпасів.
Унаслідок дій розвідників зірвано плани противника щодо подальшого наступу. Це дало можливість відкрити плацдарм для тактичного просування суміжних підрозділів.
Сили ДШВ провели успішну операцію проти росіян: дивіться відео
Що раніше Сили оборони заявляли про контрнаступ?
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що з кінця січня ЗСУ відновили контроль над 400 квадратними кілометрами території на Олександрівському напрямку. Українські війська продовжують наступальні дії та утримують позиції, попри складну ситуацію та ворожий тиск.
Днями стало відомо, що українські захисники повернули контроль над ключовими позиціями під Степногірськом. Операція ще не завершена, але вже вдалося перерізати логістичні зв'язки ворога, що ускладнило проведення штурмів противником.
З початку року Сили оборони України звільнили кілька населених пунктів на півдні, відновивши контроль над сотнями квадратних кілометрів. Аналітики ISW відзначають, що методологія може недооцінювати масштаби просування через відсутність візуальних підтверджень втрат російських позицій.