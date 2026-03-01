Провели успешную операцию: ДШВ прорвали оборону оккупантов на Александровском направлении
- Десантно-штурмовые войска Украины прорвали оборону врага на Александровском направлении, уничтожив вражеские укрепления и склады боеприпасов.
- Успешные действия разведчиков сорвали планы противника на наступление и открыли плацдарм для дальнейшего продвижения украинских подразделений.
Наступательные действия продолжаются и имеют успех против попыток россиян закрепиться. Об этом сообщили Десантно-штурмовые войска ВС Украины.
Что известно о прорыве обороны оккупантов украинскими военными?
Наземные боевые группы разведки 132 отдельного разведывательного батальона 7 корпуса ДШВ осуществили прорыв линии обороны врага на Александровском направлении. В ходе операции были уничтожены вражеские огневые сооружения, живую силу и места хранения боеприпасов.
В результате действий разведчиков сорваны планы противника по дальнейшему наступлению. Это дало возможность открыть плацдарм для тактического продвижения смежных подразделений.
Силы ДШВ провели успешную операцию против россиян: смотрите видео
Что ранее Силы обороны заявляли о контрнаступлении?
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что с конца января ВСУ восстановили контроль над 400 квадратными километрами территории на Александровском направлении. Украинские войска продолжают наступательные действия и удерживают позиции, несмотря на сложную ситуацию и вражеское давление.
На днях стало известно, что украинские защитники вернули контроль над ключевыми позициями под Степногорском. Операция еще не завершена, но уже удалось перерезать логистические связи врага, что усложнило проведение штурмов противником.
С начала года Силы обороны Украины освободили несколько населенных пунктов на юге, восстановив контроль над сотнями квадратных километров. Аналитики ISW отмечают, что методология может недооценивать масштабы продвижения из-за отсутствия визуальных подтверждений потерь российских позиций.