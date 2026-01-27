Нардеп двох скликань захопив землю біля Дніпра: йому вручили підозру

Колишньому народному депутату Олександру Супруненку повідомили про підозру в самовільному зайнятті земельних ділянок біля Дніпра. Чоловік незаконно побудував на них будинок.

Про вручення підозри розповіли в Київській міській прокуратурі.

Дивіться також У Києві чоловік до смерті побив військового заради його кросівок

У чому підозрюють колишнього нардепа Супруненка?

Слідчі встановили, що підозрюваний є власником земельної ділянки площею 0,1 гектара на Воскресенських садах, що у Дніпровському районі Києва. Водночас він вирішив збільшити площу своїх володінь та самовільно зайняв прилеглі земельні ділянки, що перебувають у комунальній власності та розташовані в межах прибережної захисної смуги Дніпра.

Без жодних дозволів підозрюваний приєднав до своєї ділянки та огородив парканом землі площею 0,3 гектара, обмеживши іншим громадянам доступ до води. Надалі, не маючи жодних дозвільних документів, колишній народний депутат незаконно збудував там одноповерховий будинок площею 103 квадратних метри.

Колишній нардеп незаконно побудував будинок біля Дніпра / Фото Прокуратури України

Згідно з джерелом "Української правди", йдеться про Супруненка, який вперше був обраний депутатом за списками "Партії регіонів", вдруге як безпартійний самовисуванець по мажоритарному округу № 216, (входив до складу депутатської групи "Воля народу") також він був депутатом Київської міської ради від мажоритарного округу № 8.

Прокуратура зазначає, що самовільно захоплені земельні ділянки розташовані в межах 100-метрової прибережної захисної смуги великої річки, де будь-яке будівництво та встановлення огорож заборонене законом. Наразі чоловіку повідомлено про підозру.

Досудове розслідування триває. Вирішується питання щодо повернення комунальних земельних ділянок територіальній громаді столиці.

Які останні новини про Київську прокуратуру?