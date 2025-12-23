В Україні хочуть оновити державний календар: коли це станеться

В Україні планують оновити державний календар. Нараду щодо цього проведуть уже 26 грудня.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на голову Верховної Ради Руслана Стефанчук, якого цитує Укрінформ.

Дивіться також Вихідні на Різдво та Новий рік: чи відпочиватимуть українці 25 грудня та 1 січня

Що відомо про плани на зміни у державному календарі?

Нарада пройде за участі представників уряду, Офісу Президента, Академії наук, Інституту національної пам'яті та громадськості.

"Буквально після Різдва, після 25-го числа, на 26-те я буду збирати велику нараду… Ми будемо обговорювати логіку побудови закону, який буде впроваджувати нову календарну систему щодо відповідних дат, які потім перейдуть у відповідний законодавчий акт", – повідомив Стефанчук.

Спікер зауважив, що йдеться про ідеологічні речі, які необхідно впорядкувати. Зараз багато професійних свят співпадають одне з одним або зі скорботними датами.

Дуже важливо зробити оцю єдину календарну мапу на кожен рік. Це важливо і з питань вшанування, і з питань святкування, і з питань тих важливих дат, які формують державотворчість Української держави,

– наголосив Стефанчук.

Напередодні про це вперше заговорив президент Зеленський. Він же й наказав підготувати пропозиції для визначення нових і логічних підходів до святкових та особливих днів календаря.

Він зазначив, що війна внесла багато змін у календар, через що дні трагедій припадають на дні професійних свят.

Останні зміни у календарі