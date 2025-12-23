В Украине хотят обновить государственный календарь: когда это произойдет

В Украине хотят обновить государственный календарь. Совещание по этому поводу проведут уже 26 декабря.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Верховной Рады Руслана Стефанчук, которого цитирует Укринформ.

Что известно о планах на изменения в государственном календаре?

Совещание пройдет при участии представителей правительства, Офиса Президента, Академии наук, Института национальной памяти и общественности.

"Буквально после Рождества, после 25-го числа, на 26-е я буду собирать большое совещание... Мы будем обсуждать логику построения закона, который будет внедрять новую календарную систему по соответствующим датам, которые затем перейдут в соответствующий законодательный акт", – сообщил Стефанчук.

Спикер отметил, что речь идет об идеологических вещах, которые необходимо упорядочить. Сейчас много профессиональных праздников совпадают друг с другом или со скорбными датами.

Очень важно сделать эту единую календарную карту на каждый год. Это важно и по вопросам чествования, и по вопросам празднования, и по вопросам тех важных дат, которые формируют государствообразующее Украинского государства,

– подчеркнул Стефанчук.

Накануне об этом впервые заговорил президент Зеленский. Он же и приказал подготовить предложения для определения новых и логичных подходов к праздничным и особым дням календаря.

Он отметил, что война внесла много изменений в календарь, из-за чего дни трагедий приходятся на дни профессиональных праздников.

Последние изменения в календаре