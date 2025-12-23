Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Верховной Рады Руслана Стефанчук, которого цитирует Укринформ.

Что известно о планах на изменения в государственном календаре?

Совещание пройдет при участии представителей правительства, Офиса Президента, Академии наук, Института национальной памяти и общественности.

"Буквально после Рождества, после 25-го числа, на 26-е я буду собирать большое совещание... Мы будем обсуждать логику построения закона, который будет внедрять новую календарную систему по соответствующим датам, которые затем перейдут в соответствующий законодательный акт", – сообщил Стефанчук.

Спикер отметил, что речь идет об идеологических вещах, которые необходимо упорядочить. Сейчас много профессиональных праздников совпадают друг с другом или со скорбными датами.

Очень важно сделать эту единую календарную карту на каждый год. Это важно и по вопросам чествования, и по вопросам празднования, и по вопросам тех важных дат, которые формируют государствообразующее Украинского государства,

– подчеркнул Стефанчук.

Накануне об этом впервые заговорил президент Зеленский. Он же и приказал подготовить предложения для определения новых и логичных подходов к праздничным и особым дням календаря.

Он отметил, что война внесла много изменений в календарь, из-за чего дни трагедий приходятся на дни профессиональных праздников.

Последние изменения в календаре