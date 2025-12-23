Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Верховной Рады Руслана Стефанчук, которого цитирует Укринформ.
Что известно о планах на изменения в государственном календаре?
Совещание пройдет при участии представителей правительства, Офиса Президента, Академии наук, Института национальной памяти и общественности.
"Буквально после Рождества, после 25-го числа, на 26-е я буду собирать большое совещание... Мы будем обсуждать логику построения закона, который будет внедрять новую календарную систему по соответствующим датам, которые затем перейдут в соответствующий законодательный акт", – сообщил Стефанчук.
Спикер отметил, что речь идет об идеологических вещах, которые необходимо упорядочить. Сейчас много профессиональных праздников совпадают друг с другом или со скорбными датами.
Очень важно сделать эту единую календарную карту на каждый год. Это важно и по вопросам чествования, и по вопросам празднования, и по вопросам тех важных дат, которые формируют государствообразующее Украинского государства,
– подчеркнул Стефанчук.
Накануне об этом впервые заговорил президент Зеленский. Он же и приказал подготовить предложения для определения новых и логичных подходов к праздничным и особым дням календаря.
Он отметил, что война внесла много изменений в календарь, из-за чего дни трагедий приходятся на дни профессиональных праздников.
Последние изменения в календаре
В 2025 году День защиты детей перенесли с 1 июня на 20 ноября, согласно указу президента Владимира Зеленского.
Также в этом году Зеленский подписал указ о переносе дня Десантно-штурмовых войск ВСУ с 21 на 8 ноября, чтобы он не совпадал с Днем Достоинства и Свободы.