Що відомо про плани на зміни у державному календарі?

Нарада пройде за участі представників уряду, Офісу Президента, Академії наук, Інституту національної пам'яті та громадськості.

"Буквально після Різдва, після 25-го числа, на 26-те я буду збирати велику нараду… Ми будемо обговорювати логіку побудови закону, який буде впроваджувати нову календарну систему щодо відповідних дат, які потім перейдуть у відповідний законодавчий акт", – повідомив Стефанчук.

Спікер зауважив, що йдеться про ідеологічні речі, які необхідно впорядкувати. Зараз багато професійних свят співпадають одне з одним або зі скорботними датами.

Дуже важливо зробити оцю єдину календарну мапу на кожен рік. Це важливо і з питань вшанування, і з питань святкування, і з питань тих важливих дат, які формують державотворчість Української держави,

– наголосив Стефанчук.

Напередодні про це вперше заговорив президент Зеленський. Він же й наказав підготувати пропозиції для визначення нових і логічних підходів до святкових та особливих днів календаря.

Він зазначив, що війна внесла багато змін у календар, через що дні трагедій припадають на дні професійних свят.

