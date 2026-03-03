Путін втратив трьох найближчих друзів: аналітик сказав, як це впливає на змогу Росії воювати

Очільник МЗС України Сибіга на тлі подій в Ірані констатував, що Путін втратив трьох своїх найближчих друзів протягом понад року. Очільник Кремля не допоміг жодному з них. Мовиться про сирійського диктатора Асада, венесуельського – Мадуро і нині іранського – Хаменеї. У Кремля нема можливості щось вдіяти.

Про це в етері 24 Каналу наголосив головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус, підкресливши, що Тегеран пам'ятатиме про те, що Росія йому не допомогла, коли США та Ізраїль 28 лютого почали операцію проти Ірану.

Дивіться також "Прикидається миротворцем": у ISW розкрили корисливі наміри Путіна щодо Близького Сходу

Як Іран може помститися Росії?

Як нагадав головний консультант Націнституту стратегічних досліджень, у грудні 2024 року між Іраном і Росією була підписана угода про співробітництво. Однак там не було прописане зобов'язання вводити свої війська в разі загроз, вказувалось про заборону постачати озброєння супротивнику. Іран не продавав "Шахеди" Україні, а Росія не постачала зброю США, Ізраїлю.

Однак, зі слів Уса, чим більше в Ірану посилюватиметься відчуття, що Росія його кинула, тим більшою є ймовірність, що ця країна може в перспективі налагодити діалог з Україною на тему продажу їй і постачання своїх дронів-камікадзе, аби помститися Кремлю за те, що він не прийшов на допомогу.

"В Росії вже немає тих можливостей, які були раніше. Спочатку був Асад, потім Мадуро, зараз Хаменеї. Я б ще згадав про ситуацію в Карабаху. Адже Росія хотіла війни між Вірменією та Азербайджаном, щоб всі бігали до неї розв'язувати цю проблему, але ніхто вже не біжить. Азербайджан більше пов'язаний з Туреччиною, а Вірменія збудувала гарні взаємини з Європою і США", – озвучив Ус.

Чому Кремль хоче довгої конфронтації на Близькому Сході?

Саме через війну, яку Росія веде проти України, як зазначив аналітик, в неї вже вичерпались можливості підтримувати когось із своїх союзників. Хоча він відзначає те, що Москва зацікавлена в тому, аби війна на Близькому Сході тримала якнайдовше. Тому що для Росії ще означатиме підвищення цін на нафту.

В суботу все почалося, а в понеділок ціна зросла до 83 доларів за барель з 60. Ціни на газ в Європі також зросли,

– нагадав Ус.

Головний консультант Націнституту стратегічних досліджень підсумував, що Росія зацікавлена у тривалій конфронтації між США та Іраном, бо це дає підвищені ціни на енергоресурси. Як наслідок – Москва отримує додатковий прибуток, що є вкрай важливим для неї в умовах дефіциту її федерального бюджету.

Чому Росія не допомогла Ірану?