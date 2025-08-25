Нам заглушили зв'язок, – боєць ГУР розкрив деталі операції "Терикони" в Горлівці
- Операція "Терикони" в Горлівці була складною через відсутність укриттів на висоті териконів, окупанти глушили зв'язок та обстрілювали українських бійців.
Під час операції загинув Іраклі Курцікідзе, офіцер грузинської армії, через влучання уламка під шолом, коли він намагався допомогти пораненим.
У листопаді 2023 року бійці ГУР проводили операцію "Терикони" в Горлівці. Самі по собі терикони – штучні пагорби, утворені після видобутку копалин. Тому сховатись від ворожих обстрілів там фактично було неможливо.
Про це в ефірі 24 Каналу розповів розвідник спецпідрозділу "Тимура" ГУР МО України з позивним "Піка", який втратив під час цієї операції свого друга. Тоді окупанти глушили зв'язок українським бійцям та обстрілювали їх з міномета.
Якою була операція "Терикони" в Горлівці?
Розвідник спецпідрозділу "Тимура" ГУР МО України брав участь в операції "Терикони". За його словами, вона була дуже важкою, адже терикони – це висота. На жаль, "Піка" добре її пам'ятає, бо тоді загинув його друг – Іраклі Курцікідзе, який був офіцером грузинської армії. Коли почалася повномасштабна війна йому було 25 років. Він знайшов гроші й приїхав до України воювати.
"Я з ним познайомився ще у 2022 році. Ми на 3 доби заходили до противника на окуповану територію Запорізької області. Іраклі був сапером, дуже крутим фахівцем, який знав, що робить. Я був добровольцем і там ми познайомилися. Разом з "Махно" (Артур Пашкуляк – 24 Канал) мали йти з ними. Артур захворів, а я, ГУРівці та Нацгвардійці пішли, й ми разом працювали на тому напрямку. Вже потім я приїхав на "Терикони", в Костянтинівку й там знову побачив Іраклі. Ми були в одній групі", – сказав він.
Хоч тоді "Піка" мав у підпорядкуванні хлопців, він отримав команду їх залишити і піти лише з Іраклі підтримати бійців, які стояли на останній позиції перед териконом. Там і загинув його друг.
Ми піднялися на терикон. Це було дуже високо. Таке відчуття, ніби 10 поверхів. Я вийшов перший і побачив, що попереду окупована "промка". Там були позиції, які називалися "Лабутени" – дві вежі. По нас з побратимом почали стріляти з кулемета з цих вишок. Ми побігли, розтягнулися, почали ховатися за інший терикон, який був поруч. І тут пропав зв'язок. Нас заглушили,
– підкреслив він.
У цей день розвідник зрозумів, що завжди потрібно швидко рухатись. Саме це він завжди радив своїм побратимам. Коли пропав зв'язок, бійці до кінця не розуміли, що відбувається. Вони сиділи, а росіяни обстрілювали їх з міномета. Дехто з українських військових тоді отримав поранення.
"Тоді я попросив Іраклі оглянути когось з хлопців. Я був спереду, а 300-тий відтягнувся ближче до Іраклі. Не пам'ятаю – третій чи четвертий приліт був прямо біля Іраклі. Маленький уламок зайшов йому під шолом і просто у скроню… Він сапер, у нього була дуже хороша броня, шолом з вухами, але він "зловив" цей осколок у скроню. І все – одразу 200", – пригадав він.
"Піка" додав, що на териконах не було укриттів, щоб сховатись від ворожих обстрілів, лише окопи.
Операції ГУР: що відомо про вражаючі історії?
