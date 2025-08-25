В ноябре 2023 года бойцы ГУР проводили операцию "Терриконы" в Горловке. Сами по себе терриконы - искусственные холмы, образованные после добычи ископаемых. Поэтому спрятаться от вражеских обстрелов там фактически было невозможно.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал разведчик спецподразделения "Тимура" ГУР МО Украины с позывным "Пика", который потерял во время этой операции своего друга. Тогда оккупанты глушили связь украинским бойцам и обстреливали их из миномета.

Какой была операция "Терриконы" в Горловке?

Разведчик спецподразделения "Тимура" ГУР МО Украины участвовал в операции "Терриконы". По его словам, она была очень тяжелой, ведь терриконы – это высота. К сожалению, "Пика" хорошо ее помнит, потому что тогда погиб его друг – Иракли Курцикидзе, который был офицером грузинской армии. Когда началась полномасштабная война ему было 25 лет. Он нашел деньги и приехал в Украину воевать.

"Я с ним познакомился еще в 2022 году. Мы на 3 суток заходили к противнику на оккупированную территорию Запорожской области. Иракли был сапером, очень крутым специалистом, который знал, что делает. Я был добровольцем и там мы познакомились. Вместе с "Махно" (Артур Пашкуляк – 24 Канал) должны были идти с ними. Артур заболел, а я, ГУРовцы и Нацгвардейцы пошли, и мы вместе работали на том направлении. Уже потом я приехал на "Терриконы", в Константиновку и там снова увидел Иракли. Мы были в одной группе", – сказал он.

Хотя тогда "Пика" имел в подчинении ребят, он получил команду их оставить и пойти только с Иракли поддержать бойцов, которые стояли на последней позиции перед терриконом. Там и погиб его друг.

Мы поднялись на террикон. Это было очень высоко. Такое ощущение, будто 10 этажей. Я вышел первый и увидел, что впереди оккупированная "промка". Там были позиции, которые назывались "Лабутены" – две башни. По нам с собратом начали стрелять из пулемета из этих вышек. Мы побежали, растянулись, начали прятаться за другой террикон, который был рядом. И тут пропала связь. Нас заглушили,

– подчеркнул он.

В этот день разведчик понял, что всегда нужно быстро двигаться. Именно это он всегда советовал своим собратьям. Когда пропала связь, бойцы до конца не понимали, что происходит. Они сидели, а россияне обстреливали их из миномета. Некоторые из украинских военных тогда получили ранения.

"Тогда я попросил Иракли осмотреть кого-то из ребят. Я был спереди, а 300-тый оттянулся ближе к Иракли. Не помню – третий или четвертый прилет был прямо возле Иракли. Маленький осколок зашел ему под шлем и прямо в висок... Он сапер, у него была очень хорошая броня, шлем с ушами, но он "поймал" этот осколок в висок. И все – сразу 200", – вспомнил он.

"Пика" добавил, что на терриконах не было укрытий, чтобы спрятаться от вражеских обстрелов, только окопы.

