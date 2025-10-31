Росія хоче розмістити ракети "Орєшнік" у Білорусі, Європі слід звернути увагу, – Зеленський

Зеленський заявив, що Росія планує розмістити у Білорусі ракети "Орешник". Він зазначив, що Європі слід звернути на це увагу.

Виготовлення цих ракет не страждає від санкцій. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телемарафон.

Що відомо про виробництво ракет "Орешник" у Росії?

За даними української розвідки Росія виготовила до трьох таких ракет. Щороку їх планують виготовляти по 6 ракет. Відомо, що у виробництві "Орешника" беруть участь 25 підприємств і жодне з них не перебуває під санкціями.

"Орешник" стане на чергування в грудні, повідомив самопроголошений президент Білорусі Лукашенко російським пропагандистам.

Що відомо про "Орешник" у Білорусі?