У Верховній Раді розпочали перевірку через можливе масове отруєння депутатів

У Верховній Раді розпочали перевірку після отримання повідомлень про масове харчове отруєння серед народних депутатів. Усі подальші висновки щодо тих чи інших причин можна буде робити лише після досліджень.

Про це в коментарі hromadske повідомила керівниця пресслужби Верховної Ради Альона Матвєєва. До теми Нардепку Безуглу можуть відсторонити через те, що вона "послала" Тищенка Що відомо про перевірку у Верховній Раді після отруєння нардепів? Альона Матвєєва зазначила, що перевірка була розпочата відразу після отримання інформації про отруєння. Наразі фахівці санітарно-епідеміологічної служби проводять опитування для з'ясування обставин і переліку спожитих харчових продуктів. Відбираються зразки для проведення лабораторних досліджень,

– повідомила речниця. Керівниця пресслужби ВР наголосила, що, попередньо, розглядають імовірність ротавірусної або іншої гострої кишкової інфекції. Але остаточні висновки будуть лише після результатів лабораторних досліджень. Як сталося масове отруєння депутатів у Верховній Раді? Верховна Рада 12 лютого завершила пленарне засідання, так і не розглянувши жодного питання. Для затвердження порядку денного не вистачило голосів народних депутатів.

Серед причин цього називали відрядження деяких нардепів, а також можливе отруєння деяких парламентарів. Голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин в коментарі 24 Каналу підтвердив, що є інформація про погіршення самопочуття приблизно про 15 – 30 народних депутатів, переважно з фракції "Слуга народу".

У пресслужбі Верховної Ради заявили, наразі робота їдальні українського парламенту була призупинена. Там триває санітарна перевірка.