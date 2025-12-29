ТЦК більше не визнаватимуть паперові військові квитки: які наслідки це матиме

В Україні поступово скасовують паперові військово-облікові документи. Нові правила насамперед спрямовані на чоловіків віком від 25 до 60 років, які протягом тривалого часу фактично залишалися поза контролем ТЦК.

Йдеться про громадян, які не оновлювали персональні дані, не користувалися застосунком "Резерв+" та не проходили військово-лікарську комісію. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на адвоката Романа Сімутіна.

Що зміниться для військовозобов'язаних із паперовими військовими квитками?

За словами адвоката, більшість із вищезгаданих чоловіків мають паперові військові квитки, видані ще 20-30 років тому під час строкової служби.

Ті, хто не проходив службу, часто зберігають старі посвідчення про обмежену придатність, отримані під час навчання. Саме наявність таких документів роками дозволяла уникати контакту з ТЦК.

Однак скасування паперових військово-облікових документів, на думку Сімутіна, є логічним кроком для актуалізації даних та виведення цієї категорії чоловіків з "тіні" шляхом постановки на облік за чинними правилами.

Друга група, яку зачеплять зміни, – це чоловіки до 60 років, яких раніше виключили з військового обліку за віком або станом здоров’я. У минулому відповідні відмітки в паперових документах фактично захищали їх від претензій з боку ТЦК.

Зазначається, що після переходу на цифровий формат ключовим стане лише запис у Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Чоловіки, яким ще не виповнилося 60 років, повинні будуть оформити електронний військово-обліковий документ у застосунку "Резерв+", адже паперові квитки більше не матимуть юридичної сили.

Адвокат застерігає, що після створення електронного документа може з’ясуватися, що за даними реєстру особа знову перебуває на військовому обліку. У такому випадку питання статусу доведеться вирішувати виключно в цифровому форматі – без посилань на старі паперові записи.

Які ще зміни відбулися в процесі мобілізації?