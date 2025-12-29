ТЦК больше не будут признавать бумажные военные билеты: какие последствия это будет иметь

В Украине постепенно отменяют бумажные военно-учетные документы. Новые правила прежде всего направлены на мужчин в возрасте от 25 до 60 лет, которые в течение длительного времени фактически оставались вне контроля ТЦК.

Речь идет о гражданах, которые не обновляли персональные данные, не пользовались приложением "Резерв+" и не проходили военно-врачебную комиссию. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на адвоката Романа Симутина.

Что изменится для военнообязанных с бумажными военными билетами?

По словам адвоката, большинство из вышеупомянутых мужчин имеют бумажные военные билеты, выданные еще 20-30 лет назад во время срочной службы.

Те, кто не проходил службу, часто сохраняют старые удостоверения об ограниченной годности, полученные во время учебы. Именно наличие таких документов годами позволяло избегать контакта с ТЦК.

Однако отмена бумажных военно-учетных документов, по мнению Симутина, является логичным шагом для актуализации данных и вывода этой категории мужчин из "тени" путем постановки на учет по действующим правилам.

Вторая группа, которую затронут изменения, – это мужчины до 60 лет, которых ранее исключили с воинского учета по возрасту или состоянию здоровья. В прошлом соответствующие отметки в бумажных документах фактически защищали их от претензий со стороны ТЦК.

Отмечается, что после перехода на цифровой формат ключевым станет только запись в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов.

Мужчины, которым еще не исполнилось 60 лет, должны будут оформить электронный военно-учетный документ в приложении "Резерв+", ведь бумажные билеты больше не будут иметь юридической силы.

Адвокат предостерегает, что после создания электронного документа может выясниться, что по данным реестра лицо снова находится на воинском учете. В таком случае вопрос статуса придется решать исключительно в цифровом формате – без ссылок на старые бумажные записи.

Какие еще изменения произошли в процессе мобилизации?