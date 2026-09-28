Именно эту суровую истину аэрокосмическая отрасль усвоила в ходе драматической эпопеи с кораблем Boeing Starliner, которая едва не обернулась беспрецедентным кризисом для американской пилотируемой программы. И именно этот контекст делает будущий полет канадского астронавта Джошуа Кутрика, ориентировочно запланированный на 1 октября 2026 года, одной из самых интересных страниц современной космонавтики.

Джошуа Кутрик, элитный пилот и астронавт Канадского космического агентства (CSA), месяцами проходил изнурительные тренировки, готовясь к миссии на борту Boeing Starliner. Этот корабль должен был стать символом возрождения американского аэрокосмического величия. Однако реальность оказалась гораздо суровее, чем в презентационных буклетах. Во время тестовой миссии Crew Flight Test (CFT) корабль Starliner столкнулся с каскадом технических проблем: утечки гелия в системе наддува и критические отказы маневренных двигателей Reaction Control System (RCS) во время приближения к Международной космической станции. Астронавты оказались в положении заложников собственного корабля, застряв на МКС на долгие месяцы, пока инженеры на Земле пытались понять, безопасно ли возвращать капсулу с людьми.



Джошуа Кутрик отправится на МКС 1 октября / Фото SpaceX

Для руководства NASA и международных партнеров это стало моментом истины. Рисковать жизнью экипажей ради спасения репутации аэрокосмического гиганта было недопустимо. Агентства приняли единственно правильное решение: перевести Кутрика и его миссию на проверенный временем, надежный и технологически совершенный SpaceX Crew Dragon. Этот "трансфер" стал не чьим-то личным побегом, а жестким, прагматичным шагом командования, призванным гарантировать безопасность экипажа. Теперь, оставив позади неопределенность с космическими долгостроями Boeing, Кутрик готовится к старту. Он полетит на аппарате, доказавшем свою безотказность десятками успешных миссий, что позволяет астронавту сосредоточиться на науке, а не на мыслях о том, сработают ли тормозные двигатели при возвращении домой.

От фермера до летчика-испытателя: кто такой Джошуа Кутрик

Путь Джошуа Кутрика, украинца по происхождению, к креслу в космическом корабле не был неожиданным подарком судьбы – это результат десятилетий жесткой дисциплины. Он родился в Форт-Саскачеване, но вырос на отдаленной семейной скотоводческой ферме в Боваллоне (восточная Альберта). Именно там, среди бескрайних полей и сельскохозяйственной техники, формировался его инженерный склад ума. На изолированной ферме поломки не устраняются звонком в сервисную службу – ты берешь инструменты и чинишь все сам. В то же время над головой Джошуа простиралось темное ночное небо без городского светового загрязнения, что и зародило его первую мечту о звездах.

Кутрик выбрал путь, где техника граничит с экстримом. Его академический багаж впечатляет даже по меркам космической индустрии: степень бакалавра по машиностроению в Королевском военном колледже Канады, а впоследствии – сразу несколько степеней магистра (по космическим исследованиям, летным испытаниям и оборонным наукам).

Но настоящим испытанием на прочность стала его служба в Королевских военно-воздушных силах Канады (RCAF). Кутрик стал элитным пилотом-истребителем, управляя многоцелевым самолетом CF-18 Hornet. Он не просто летал – он стал летчиком-испытателем. Это высший уровень пилотажа, когда твоя задача – намеренно доводить новую или модернизированную технику до критических, нештатных режимов, чтобы проверить пределы ее возможностей. Когда система отказывает и самолет начинает падать, задача тест-пилота – не паниковать, а хладнокровно анализировать данные и восстанавливать управление.



Кутрик служил в Королевских военно-воздушных силах Канады / Фото espritdecorps

Его послужной список насчитывает более 4000 часов налета на более чем 40 различных типах летательных аппаратов. Значительную часть этого времени Кутрик провел в небе над канадской Арктикой, базируясь в Колд-Лейк, где экстремальные температуры и отсутствие запасных аэродромов не оставляют права на ошибку. Именно это уникальное сочетание инженерного интеллекта и опыта выживания в кризисных ситуациях позволило ему в 2017 году обойти 3772 конкурента в ходе жесткого отбора в Канадское космическое агентство.

Символично, что для миссии Boeing Starliner (до перевода на Crew Dragon) NASA выбрало именно Кутрика. Они искали не просто пассажира, а опытного испытателя, способного работать с новым, еще не до конца обкатанным космическим кораблем. Поэтому технические проблемы Starliner не стали для Кутрика шоком – для него это лишь очередная нештатная ситуация, которую он привык решать еще со времен полетов на истребителях.

Что будет делать потомок украинцев на МКС

Когда ракета Falcon 9 оторвется от стартового стола, для Джошуа Кутрика начнется самый важный этап карьеры. Следующие шесть месяцев он проведет на борту Международной космической станции. И хотя виды из модуля Cupola завораживают, Кутрик летит туда не как турист. Его ждет изнурительная работа орбитального исследователя и бортинженера.

Его главная задача – проведение десятков научных экспериментов в условиях микрогравитации. Кутрик будет работать над экспериментами в области физики жидкостей, материаловедения и физиологии человека. Исследования того, как сердечно-сосудистая система и костная ткань реагируют на невесомость, имеют решающее значение для будущих миссий программы "Артемида", которая предусматривает возвращение людей на Луну и полеты на Марс.

Кроме того, как канадский астронавт, Кутрик будет оператором роботизированной системы Canadarm2 – 17-метровой механической руки, которая является критически важным элементом инфраструктуры МКС. Он будет использовать ее для захвата грузовых кораблей и перемещения оборудования. Также значительную часть времени займет обслуживание систем жизнеобеспечения станции. Каждый его день будет расписан по минутам, включая обязательные двухчасовые тренировки для предотвращения атрофии мышц. И каждый раз, проплывая мимо модулей станции, он сможет взглянуть на старые часы своего прадеда – молчаливого свидетеля того, как далеко может зайти человек, если у него хватит смелости сделать первый шаг в неизвестное.



Джошуа Кутрик вместе с другими членами экипажа / Фото SpaceX

Реликвия в невесомости: 100-летние украинские часы на пути к звездам

Космические полеты – это триумф математики и жесткой экономии. Каждый грамм полезной нагрузки, выводимый на низкую околоземную орбиту, стоит тысячи долларов. Инженеры борются за миллиметры пространства, создавая инструменты из сверхлегких титановых сплавов. В этом стерильном мире высоких технологий существует лишь одно маленькое исключение – Personal Preference Kit (PPK), небольшая квота личных вещей, которые астронавт имеет право взять с собой. Вместо современных гаджетов или популярных сувениров Джошуа Кутрик берет с собой на орбиту старые механические карманные часы. Вещь, не имеющая никакой практической ценности для управления космическим кораблем, но несущая в себе колоссальный груз человеческой истории.

Для меня это очень важный сувенир на память, но также интересная метафора того, насколько изменился мир благодаря исследованию человеком,

– подчеркнул Кутрик.

Более века назад эти часы отсчитывали время в совершенно другом мире. Их владельцем был прадед Джошуа – украинец, который в начале XX века принял судьбоносное решение: покинуть родную землю в поисках лучшей судьбы за океаном. Это была эпоха массовой эмиграции, когда тысячи украинцев, откликнувшись на призывы канадского правительства об освоении западных территорий, отправлялись в неизвестность. Они были теми самыми "людьми в кожухах", о которых писал министр внутренних дел Канады Клиффорд Сифтон – выносливыми, трудолюбивыми, способными выжить там, где другие сдавались.

Эти часы пережили невероятную одиссею. Они отсчитывали часы в душном трюме трансатлантического парохода, слушали стук колес поездов, везших эмигрантов в дикие прерии Альберты. Он был свидетелем того, как украинские руки осваивали целину и строили первые дома, чтобы пережить суровые канадские зимы. Этот механизм впитал в себя пыль прерий, пот тяжелого фермерского труда и несокрушимую надежду. И эта надежда оправдалась сполна.

Теперь, спустя более ста лет, часы, которые когда-то прибыли в Канаду в кармане украинского эмигранта, увидят голубую кривизну Земли из иллюминатора МКС, вращаясь вокруг планеты со скоростью 28 000 километров в час. Это воплощение связи поколений и триумф человеческого духа.