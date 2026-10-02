24 Канал рассказал, кем был Ричард III и почему он вошел в историю как убийца своих племянников.

Кто такой Ричард III?

Ричард III правил Англией всего два года – с 1483 по 1485 год. Его правление завершилось во время Войны Алой и Белой Розы, когда он погиб в битве при Босворте, уступив Генриху Тюдору, будущему Генриху VII. После победы Тюдоров Ричард стал удобным образом "злодея".

Его обвиняли в захвате престола, многочисленных убийствах и, что наиболее известно, в смерти своих племянников – принцев Эдварда и Ричарда, известных как "принцы в Тауэре". Однако прямых доказательств того, что именно Ричард приказал убить мальчиков, у историков нет.

Откуда взялся образ "горбатого убийцы"?

Важную роль в формировании репутации Ричарда сыграла литература. В пьесе Шекспира "Ричард III" король предстает хитрым, жестоким и физически уродливым персонажем. Шекспир жил уже во времена Тюдоров – примерно через столетие после смерти Ричарда.

Его пьеса стала одним из самых известных источников популярного образа короля, хотя драматург значительно художественно переосмыслил исторические события.



Откуда взялся образ "горбатого убийцы" / Фото Википедия

Что нашли под парковкой в Лестере?

После смерти Ричарда его похоронили в церкви Грейфрайерс в Лестере. Однако впоследствии монастырь был разрушен, а точное место захоронения короля утрачено. В 2012 году археологи начали поиски церкви на территории, где в то время располагалась обычная городская парковка.

Во время раскопок они обнаружили человеческий скелет с серьезными травмами и искривлением позвоночника. Дальнейшие исследования, в частности анализ ДНК, показали, что останки принадлежали именно Ричарду III.

Действительно ли Ричард был "горбуном"?

Исследование скелета подтвердило, что у Ричарда был сколиоз – боковое искривление позвоночника. Но археологи не нашли подтверждения популярному образу человека с выраженным горбом и другими физическими недостатками. Исследователи предполагают, что сколиоз мог влиять на его осанку и делать одно плечо выше другого, но не превращал его в ту карикатурную чудовищную фигуру, которой он предстает в популярной культуре.

Что случилось с Ричардом в день смерти?

На его скелете обнаружили многочисленные травмы, полученные незадолго до смерти. Исследователи установили, что король погиб в битве, почему некоторые ранения были смертельными. Особенно интересно, что на костях не обнаружили признаков многих физических недугов, которые позже приписывали Ричарду.

Современные историки более осторожно оценивают как обвинения, так и оправдания Ричарда III. Он действительно захватил престол в чрезвычайно нестабильный период и оставался фигурой жестокой политической борьбы. В то же время прямых доказательств многих преступлений, которые традиционно ему приписывают, нет. Особенно это касается убийства принцев в Тауэре.

Историки до сих пор спорят об их судьбе и роли Ричарда в ней. История Ричарда III стала ярким примером того, насколько сильно политические обстоятельства могут влиять на память о правителях. А находка его останков под современной парковкой превратила многовековую легенду в настоящий археологический детектив – и дала науке возможность отделить физические факты от более поздних мифов.