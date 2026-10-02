24 Канал розповів, ким був Річард III та чому увійшов в історію, як вбивця власних племінників.

Хто такий Річард III?

Річард III правив Англією лише два роки – з 1483-го до 1485 року. Його правління завершилося під час Війни Троянд, коли він загинув у битві при Босворті, поступившись Генріху Тюдору, майбутньому Генріху VII. Після перемоги Тюдорів Річард став зручним образом "лиходія".

Його звинувачували у захопленні престолу, численних убивствах і, найвідоміше, у смерті своїх племінників – принців Едварда та Річарда, відомих як "принци в Тауері". Однак прямих доказів того, що саме Річард наказав убити хлопчиків, історики не мають.

Звідки взявся образ "горбатого вбивці"?

Важливу роль у формуванні репутації Річарда відіграла література. У п'єсі Шекспіра "Річард III" король постає хитрим, жорстоким і фізично деформованим персонажем. Шекспір жив уже за часів Тюдорів – приблизно через століття після смерті Річарда.

Його п'єса стала одним із найвідоміших джерел популярного образу короля, хоча драматург значно художньо переосмислив історичні події.



Звідки взявся образ "горбатого вбивці" / Фото Вікіпедія

Що знайшли під паркінгом у Лестері?

Після смерті Річарда його поховали у церкві Грейфраєрс у Лестері. Однак згодом монастир зруйнували, а точне місце поховання короля було втрачено. У 2012 році археологи розпочали пошуки церкви на території, де на той час розташовувався звичайний міський паркінг.

Під час розкопок вони виявили людський скелет із серйозними травмами та викривленням хребта. Подальші дослідження, зокрема аналіз ДНК, показали, що останки належали саме Річарду III.

Чи справді Річард був "горбанем"?

Дослідження скелета підтвердило, що Річард мав сколіоз – бокове викривлення хребта. Але археологи не знайшли підтвердження популярному образу людини з вираженим горбом та іншими фізичними вадами. Дослідники припускають, що сколіоз міг впливати на його поставу та робити одне плече вищим за інше, але не перетворював його на ту карикатурну потвору, якою він постає у популярній культурі.

Що сталося з Річардом у день смерті?

На його скелеті виявили численні травми, отримані незадовго до смерті. Дослідники встановили, що король загинув у битві, причому деякі поранення були смертельними. Особливо цікаво, що на кістках не знайшли ознак багатьох фізичних недуг, які пізніше приписували Річарду.

Сучасні історики обережніше оцінюють як звинувачення, так і виправдання Річарда III. Він справді захопив престол у надзвичайно нестабільний період і залишався фігурою жорстокої політичної боротьби. Водночас прямих доказів багатьох злочинів, які традиційно йому приписують, немає. Особливо це стосується вбивства принців у Тауері.

Історики досі дискутують про їхню долю та роль Річарда в ній. Історія Річарда III стала яскравим прикладом того, наскільки сильно політичні обставини можуть впливати на пам'ять про правителів. А знахідка його останків під сучасним паркінгом перетворила багатовікову легенду на справжній археологічний детектив – і дала науці можливість відокремити фізичні факти від пізніших міфів.