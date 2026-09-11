Ответ на этот вопрос пытались найти журналисты 24 Канала. Спойлер: все не так однозначно.

Когда Бетховен начал терять слух?

Проблемы со слухом у Бетховена появились еще в конце XVIII века. К 1810-м годам они стали настолько серьезными, что общаться с композитором становилось все сложнее. В 1818 году Бетховен начал пользоваться специальными "разговорными тетрадями": собеседники записывали свои слова на бумаге, а он отвечал устно. Его слух продолжал ухудшаться.

В то же время полная глухота наступила не мгновенно. Исторические свидетельства указывают, что даже в 1820-х годах у Бетховена могли сохраняться определенные слуховые возможности. Исследователь Теодор Альбрехт, изучая документы того времени, пришел к выводу, что на момент премьеры Девятой симфонии Бетховен, вероятно, еще мог слышать – хотя и очень слабо.

Так как же он написал Девятую?

Девятую симфонию Бетховен завершил в 1824 году, когда его проблемы со слухом были уже чрезвычайно серьезными. Но композитору не обязательно было слышать музыку физически, чтобы ее создавать. Он годами работал с музыкальными партитурами, обладал огромным композиторским опытом и мог представлять себе звучание нот в своей голове. То есть Бетховен сочинял музыку, опираясь не только на то, что слышал ушами, но и на внутреннее музыкальное представление.



Действительно ли Бетховен написал Девятую симфонию, будучи полностью глухим / Фото Википедия

Что произошло на премьере?

7 мая 1824 года в Вене состоялась премьера Девятой симфонии. Бетховен принимал участие в исполнении, но из-за сильной потери слуха не мог полноценно контролировать звучание оркестра. Когда музыка закончилась и зал взорвался аплодисментами, композитор не отреагировал.

Одна из солисток, Каролина Унгер, подошла к нему и повернула Бетховена лицом к публике, чтобы он увидел восторг слушателей. Эта сцена стала одним из самых известных символов его жизни: музыкант, который почти не слышал собственной музыки, получал овации за произведение, пережившее его на целые столетия.

Так он был глухим или нет?

Точнее всего сказать так: на момент создания и премьеры Девятой симфонии Бетховен страдал чрезвычайно тяжелой потерей слуха, но утверждение, что он был абсолютно глухим, является предметом дискуссии.

Часть исследователей считает, что к 1824 году он практически лишился слуха.

Другие, опираясь на записи последних лет жизни композитора, предполагают, что некоторый остаточный слух у него все же мог сохраняться.

Поэтому знаменитая фраза "Бетховен написал Девятую, будучи полностью глухим" – несколько упрощена. Но от этого его история не становится менее невероятной.