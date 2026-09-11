Відповідь на це питання намагалися знайти журналісти 24 Каналу. Спойлер: все не так однозначно.

Коли Бетховен почав втрачати слух?

Проблеми зі слухом у Бетховена з'явилися ще наприкінці XVIII століття. До 1810-х років вони стали настільки серйозними, що спілкуватися з композитором було дедалі складніше. У 1818 році Бетховен почав користуватися спеціальними "розмовними зошитами": співрозмовники записували свої слова на папері, а він відповідав усно. Його слух продовжував погіршуватися.

Водночас повна глухота не настала миттєво. Історичні свідчення вказують, що навіть у 1820-х роках у Бетховена могли залишатися певні слухові можливості. Дослідник Теодор Альбрехт, вивчаючи тогочасні документи, дійшов висновку, що на момент прем'єри Дев'ятої симфонії Бетховен, імовірно, ще міг чути – хоча й дуже слабко.

То як він написав Дев'яту?

Дев'яту симфонію Бетховен завершив у 1824 році, коли його проблеми зі слухом були вже надзвичайно серйозними. Але композитору не обов'язково було чути музику фізично, щоб її створювати. Він роками працював із музичними партитурами, мав величезний композиторський досвід і міг уявляти звучання нот у своїй голові. Тобто Бетховен писав музику, спираючись не лише на те, що чув вухами, а й на внутрішнє музичне уявлення.



Чи справді Бетховен написав Дев'яту симфонію повністю глухим / Фото Вікіпедія

Що сталося на прем'єрі?

7 травня 1824 року у Відні відбулася прем'єра Дев'ятої симфонії. Бетховен брав участь у виконанні, але через важку втрату слуху не міг повноцінно контролювати звучання оркестру. Коли музика завершилася і зал вибухнув оплесками, композитор не відреагував.

Одна із солісток, Кароліна Унгер, підійшла до нього та повернула Бетховена обличчям до публіки, щоб він побачив захоплення слухачів. Ця сцена стала одним із найвідоміших символів його життя: музикант, який майже не чув власної музики, отримував овації за твір, що пережив його на століття.

То він був глухим чи ні?

Найточніше сказати так: на момент створення та прем'єри Дев'ятої симфонії Бетховен мав надзвичайно тяжку втрату слуху, але твердження, що він був абсолютно глухим, є предметом дискусії.

Частина дослідників вважає, що до 1824 року його слух був практично втрачений.

Інші, спираючись на записи з останніх років життя композитора, припускають, що певний залишковий слух у нього все ж міг зберігатися.

Тож знаменита фраза "Бетховен написав Дев'яту, будучи повністю глухим" – дещо спрощена. Але від цього його історія не стає менш неймовірною.