Как прошлое Кума повлияло на создание одного из самых популярных мессенджеров в мире – расскажет 24 Канал.

Как прошло детство Яна Кума?

Ян Кум родился в 1976 году в Фастове Киевской области . Его детство пришлось на последние годы существования Советского Союза. Позже именно этот опыт Кум называл одним из факторов, сформировавших его отношение к приватности.

В 1992 году, когда Яну было 16 лет, он вместе с матерью и бабушкой переехал в США. Семья поселилась в Маунтин-Вью, штат Калифорния. Начало новой жизни было нелегким. Мать Кума работала няней, а сам Ян подрабатывал, в частности, уборщиком в продуктовом магазине.

Параллельно он самостоятельно изучал компьютерные сети и программирование. Впоследствии это привело его к работе в Yahoo!, где он познакомился с Брайаном Эктоном. Спустя годы они вместе создадут WhatsApp.

Почему Кум так много говорил о конфиденциальности?

До появления WhatsApp оставалось еще много лет, но одна вещь из советского детства Кума уже стала частью его мировоззрения – недоверие к возможности свободно высказываться. В одном из интервью в 2014 году Кум вспоминал, что его родители избегали разговоров по телефону на личные темы.

"Стены имели уши, и нельзя было говорить свободно",

– вспоминал Кум об атмосфере, в которой он рос.

Для человека, выросшего в среде с таким отношением к частной жизни, вопрос защиты личной информации со временем стал не просто технической деталью. Когда Кум вместе с Эктоном основал WhatsApp в 2009 году, сервис поначалу был очень простым.

Его главной идеей был удобный обмен сообщениями без лишней рекламы и сложных функций. Однако конфиденциальность постепенно стала одной из ключевых особенностей продукта.

Как WhatsApp защитил переписку пользователей?

В 2014 году WhatsApp начал сотрудничать с Open Whisper Systems – организацией, разрабатывавшей технологии защищенных коммуникаций. Именно ее протокол впоследствии лег в основу сквозного шифрования WhatsApp. В 2016 году компания объявила о завершении внедрения end-to-end encryption для сообщений, звонков, фото, видео и других видов коммуникации.



Как WhatsApp защитил переписку пользователей / Фото ВВС

Принцип заключается в том, что сообщение шифруется на устройстве отправителя и расшифровывается только на устройстве получателя. То есть при нормальной работе системы прочитать содержание переписки не может даже сам сервис.

Важно! Кум не изобрел сквозное шифрование, и оно не было создано в Фастове. У этой технологии гораздо более долгая история, а WhatsApp использовал разработки Open Whisper Systems, в частности протокол, который сейчас известен как Signal Protocol. Однако личный опыт Кума помогает понять, почему конфиденциальность стала для него настолько важной.

В 2016 году, представляя сквозное шифрование, WhatsApp особо подчеркнул опыт своего соучредителя. Кум писал, что вырос в Советском Союзе при коммунистическом режиме, где люди не могли свободно высказываться, и именно поэтому вопрос конфиденциальности был для него особенно важен.

Как парень из Фастова стал миллиардером?

WhatsApp за несколько лет превратился из небольшого стартапа в один из крупнейших мессенджеров в мире. В 2014 году Facebook приобрел компанию примерно за 19 миллиардов долларов. Кум остался руководить WhatsApp вместе с командой, а впоследствии стал миллиардером.

Но даже после продажи компании он продолжал публично подчеркивать важность конфиденциальности. Его история демонстрирует интересный парадокс. Детство Кума прошло в стране, где он с ранних лет усвоил мысль о том, что частный разговор не обязательно остается частным. Спустя несколько десятилетий он стал одним из тех, кто помог сделать защищенное цифровое общение массовым явлением.

Технологию создали не на основе одного личного опыта и не одним человеком. Но для Кума конфиденциальность была не просто пунктом в технической документации. Это было то, что он знал из собственной жизни. От фастовской квартиры, где, по его словам, "стены имели уши", до мессенджера, которым пользуются миллиарды людей, прошло несколько десятилетий.