Як минуле Кума вплинуло на створення одного з найпопулярніших месенджерів у світі – розкаже 24 Канал.

Як минуло дитинство Яна Кума?

Ян Кум народився у 1976 році у Фастові на Київщині. Його дитинство припало на останні роки існування Радянського Союзу. Пізніше саме цей досвід Кум називав одним із факторів, які сформували його ставлення до приватності.

У 1992 році, коли Яну було 16 років, він разом із матір'ю та бабусею переїхав до США. Родина оселилася в Маунтін-В'ю, штат Каліфорнія. Початок нового життя був непростим. Мати Кума працювала нянею, а сам Ян підробляв, зокрема, прибиральником у продуктовому магазині.

Паралельно він самостійно вивчав комп'ютерні мережі та програмування. Згодом це привело його до роботи в Yahoo!, де він познайомився з Браяном Ектоном. Через роки вони разом створять WhatsApp.

Чому Кум так багато говорив про приватність?

До появи WhatsApp залишалося ще багато років, але одна річ із радянського дитинства Кума вже стала частиною його світогляду – недовіра до можливості вільно говорити. В одному з інтерв'ю у 2014 році Кум згадував, що його батьки уникали розмов телефоном на особисті теми.

Стіни мали вуха, і не можна було говорити вільно,

– згадував Кум про атмосферу, у якій він ріс.

Для людини, яка виросла в середовищі з таким ставленням до приватності, питання захисту особистої інформації згодом стало не просто технічною деталлю. Коли Кум разом з Ектоном заснував WhatsApp у 2009 році, сервіс спочатку був дуже простим.

Його головною ідеєю був зручний обмін повідомленнями без зайвої реклами та складних функцій. Однак приватність поступово стала однією з ключових особливостей продукту.

Як WhatsApp захистив листування користувачів?

У 2014 році WhatsApp почав співпрацювати з Open Whisper Systems – організацією, яка розробляла технології захищених комунікацій. Саме її протокол згодом ліг в основу наскрізного шифрування WhatsApp. У 2016 році компанія оголосила про завершення впровадження end-to-end encryption для повідомлень, дзвінків, фото, відео та інших типів комунікації.



Як WhatsApp захистив листування користувачів / Фото ВВС

Принцип полягає в тому, що повідомлення шифрується на пристрої відправника та розшифровується лише на пристрої отримувача. Тобто в нормальній роботі системи прочитати зміст листування не може навіть сам сервіс.

Важливо! Кум не винайшов наскрізне шифрування і воно не було створене у Фастові. Технологія має значно довшу історію, а WhatsApp використав розробки Open Whisper Systems, зокрема протокол, який нині відомий як Signal Protocol. Однак особистий досвід Кума допомагає зрозуміти, чому приватність стала для нього настільки важливою.

У 2016 році, презентуючи наскрізне шифрування, WhatsApp окремо наголосив на досвіді свого співзасновника. Кум писав, що виріс у Радянському Союзі за комуністичного режиму, де люди не могли вільно говорити, і саме тому питання приватності було для нього особливо важливим.

Як хлопець із Фастова став мільярдером?

WhatsApp за кілька років перетворився з невеликого стартапу на один із найбільших месенджерів у світі. У 2014 році Facebook придбав компанію за приблизно 19 мільярдів доларів. Кум залишився керувати WhatsApp разом із командою, а згодом став мільярдером.

Та навіть після продажу компанії він продовжував публічно наголошувати на важливості приватності. Його історія показує цікавий парадокс. Дитинство Кума минуло в країні, де він змалку засвоїв думку про те, що приватна розмова не обов'язково залишається приватною. Через кілька десятиліть він став одним із людей, які допомогли зробити захищене цифрове спілкування масовим явищем.

Технологію створили не через один особистий досвід і не одна людина. Але для Кума приватність була не лише пунктом у технічній документації. Це було те, що він знав із власного життя. Від фастівської квартири, де, за його словами, "стіни мали вуха", до месенджера, яким користуються мільярди людей, минуло кілька десятиліть.