Кем были возлюбленные Нестора Махно – расскажет 24 Канал.

Кто была первой женой Нестора Махно?

Первой женой Махно стала его землячка Анастасия (Настя) Васецкая. Они поженились в 1917 году, когда революционные события только набирали обороты. У супругов родился сын, однако ребенок вскоре умер.

Впоследствии Махно был вынужден покинуть Гуляйполе, а Насте сообщили, что он якобы погиб. Не зная правды, женщина впоследствии вышла замуж во второй раз. Ее история стала одним из самых трагических эпизодов личной жизни будущего "Отца".

Кто такая Тина и как долго длились ее отношения с Махно?

Второй женщиной, которую исследователи связывают с семейной жизнью Махно, была Тина – телефонистка из Великой Михайловки. По архивным данным, ее брак с Махно длился около года. Их отношения пришлись на период, когда Украина переживала революцию и гражданскую войну, а жизнь Махно была тесно связана с военными походами и постоянными перемещениями.

Почему Галина Кузьменко стала самой известной женой Махна?

Третьей и последней женой Махно была Галина (Агафья) Кузьменко. Именно ее чаще всего упоминают в рассказах о личной жизни анархиста. Кузьменко была учительницей и участвовала в махновском движении.

Она вышла замуж за Махна в 1919 году и осталась рядом с ним после поражения повстанческого движения. Вместе они покинули Украину и оказались за границей. У супругов родилась дочь Елена. Впоследствии семья поселилась во Франции.



Галина Кузьменко / Фото Ukraine History

Жизнь в Париже оказалась совсем не похожей на те годы, когда Махно командовал повстанческой армией. Он тяжело болел, занимался физическим трудом и жил в тяжелых условиях. Галина оставалась рядом с ним до его смерти в Париже 25 июля 1934 года.

Личная жизнь Махно оказалась столь же драматичной, как и его революционная биография. За образом "Отца" с маузером и на тачанке стоял человек, переживший смерть ребенка, разрывы, несколько браков, поражение революционного движения и вынужденную эмиграцию.