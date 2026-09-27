Ким були кохані жінки Нестора Махна – розкаже 24 Канал.

Хто була першою дружиною Нестора Махна?

Першою дружиною Махна стала його землячка Анастасія (Настя) Васецька. Вони одружилися у 1917 році, коли революційні події лише набирали обертів. У подружжя народився син, однак дитина невдовзі померла.

Згодом Махно був змушений залишити Гуляйполе, а Насті повідомили, що він нібито загинув. Не знаючи правди, жінка згодом вийшла заміж вдруге. Її історія стала одним із найтрагічніших епізодів особистого життя майбутнього "Батька".

Хто така Тіна і скільки тривали її стосунки з Махном?

Другою жінкою, яку дослідники пов'язують із подружнім життям Махна, була Тіна – телефоністка з Великої Михайлівки. За архівними даними, її шлюб із Махном тривав близько року. Їхні стосунки припали на період, коли Україна переживала революцію та громадянську війну, а життя Махна було тісно пов'язане з військовими походами та постійними переміщеннями.

Чому Галина Кузьменко стала найвідомішою дружиною Махна?

Третьою і останньою дружиною Махна була Галина (Агафія) Кузьменко. Саме її найчастіше згадують у розповідях про особисте життя анархіста. Кузьменко була вчителькою та брала участь у махновському русі.

Вона одружилася з Махном у 1919 році й залишалася поруч із ним після поразки повстанського руху. Разом вони залишили Україну та опинилися за кордоном. У подружжя народилася донька Олена. Згодом родина оселилася у Франції.



Галина Кузьменко / Фото Ukraine History

Паризьке життя виявилося зовсім не схожим на роки, коли Махно командував повстанською армією. Він тяжко хворів, працював фізично та жив у скрутних умовах. Галина залишалася поруч із ним до його смерті в Парижі 25 липня 1934 року.

Особисте життя Махна виявилося таким же драматичним, як і його революційна біографія. За образом "Батька" з маузером і на тачанці стояла людина, яка пережила смерть дитини, розриви, кілька шлюбів, поразку революційного руху та вимушену еміграцію.