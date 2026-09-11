Как князь обрел такое влияние и почему его называли "некоронованным королем Руси" – расскажет 24 Канал.

Что известно о Василии-Константине Острожском?

Князь родился около 1526 года. Он унаследовал огромные владения княжеского рода Острожских, а впоследствии значительно расширил их. Во второй половине XVI века его владения охватывали значительную часть Волыни, а также земли:

Киевщины,

Брацлавщины,

Галичины и территории современной Польши.

Его состояние было поистине колоссальным. Исследователи оценивают годовую прибыль князя примерно в 10 миллионов злотых – сумму, которую можно было сравнить с огромными государственными финансами того времени. Благодаря своим ресурсам Острожский мог содержать войско численностью 15–20 тысяч человек.

Но богатство было далеко не единственным источником его влияния. В 1559 году Острожский стал киевским воеводой и фактически возглавил политическую жизнь украинской приграничной области. Он также был:

маршалком Волынской земли,

сенатором Речи Посполитой,

одним из самых влиятельных православных магнатов своего времени.

Особое место в его деятельности занимало меценатство. Князь поддерживал православную церковь, образование, книгопечатание и культуру. Именно благодаря его поддержке в Остроге возник мощный культурно-образовательный центр, а в 1581 году была напечатана знаменитая Острожская Библия – первое полное издание Библии на церковнославянском языке.



Что известно о Василии-Константине Острожском / Фото BBC

Влияние Острожского было настолько значительным, что его кандидатуру рассматривали даже в вопросах престолонаследия. После смерти польского короля Сигизмунда II Августа в 1572 году князя выдвигали в числе возможных претендентов на польскую корону, а впоследствии его имя упоминали и в контексте московского престола.

Поэтому "некоронованный король Руси" – это не просто красивый эпитет. По масштабу владений, богатству, политическому авторитету и культурному влиянию Василий-Константин Острожский действительно принадлежал к числу самых могущественных людей Восточной Европы. Он умер в 1608 году в Остроге, оставив после себя огромное наследие – не только материальное, но и культурное. Его имя сегодня неразрывно связано с: