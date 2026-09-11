Як князь здобув такий вплив і чому його називали "некоронованим королем Русі" – розкаже 24 Канал.

Що відомо про Василя-Костянтина Острозького?

Народився князь близько 1526 року. Він успадкував величезні володіння князівського роду Острозьких, а згодом значно розширив їх. У другій половині XVI століття його маєтності охоплювали значну частину Волині, а також землі:

Київщини,

Брацлавщини,

Галичини та території сучасної Польщі.

Його статки були справді колосальними. Дослідники оцінюють річний прибуток князя приблизно у 10 мільйонів злотих – суму, яку можна було порівнювати з величезними державними фінансами того часу. Завдяки своїм ресурсам Острозький міг утримувати військо чисельністю 15 – 20 тисяч людей.

Але багатство було далеко не єдиним джерелом його впливу. У 1559 році Острозький став київським воєводою і фактично очолив політичне життя українського прикордоння. Він був також:

маршалком Волинської землі,

сенатором Речі Посполитої,

одним із найвпливовіших православних магнатів свого часу.

Особливе місце в його діяльності займало меценатство. Князь підтримував православну церкву, освіту, книгодрукування та культуру. Саме за його підтримки в Острозі виник потужний культурно-освітній осередок, а 1581 року була надрукована знаменита Острозька Біблія – перше повне видання Біблії церковнослов'янською мовою.



Що відомо про Василя-Костянтина Острозького / Фото BBC

Вплив Острозького був настільки значним, що його кандидатуру розглядали навіть у питаннях престолонаслідування. Після смерті польського короля Сигізмунда II Августа 1572 року князя висували серед можливих претендентів на польську корону, а згодом його ім'я згадували і в контексті московського престолу.

Тож "некоронований король Русі" – це не просто красивий епітет. За масштабом земель, багатства, політичного авторитету та культурного впливу Василь-Костянтин Острозький справді належав до наймогутніших людей Східної Європи. Він помер 1608 року в Острозі, залишивши по собі величезну спадщину – не лише матеріальну, а й культурну. Його ім'я сьогодні нерозривно пов'язане з: