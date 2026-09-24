Кто он и какой вклад внес в становление украинского государства – читайте в материале 24 Канала.
Кто такой Николай Плавьюк?
Николай Плавьюк родился 5 июня 1925 года в селе Русов, ныне Ивано-Франковской области. Еще в юности присоединился к украинскому националистическому движению и стал членом Организации украинских националистов.
Во время Второй мировой войны находился в составе Второй украинской дивизии Украинской национальной армии. После окончания войны оказался в Германии, где учился в лагере для перемещенных лиц, а впоследствии окончил экономический факультет Мюнхенского университета.
В 1949 году Плавьюк переехал в Канаду. Там он активно занимался общественной и политической деятельностью украинской диаспоры. Работал в канадской компании, а также возглавлял Украинское национальное объединение Канады.
Николай Плавюк с сыновьями / Фото из открытых источников
Важное место в его деятельности занимал Всемирный конгресс свободных украинцев. Плавюк был его генеральным секретарем, вице-президентом, а впоследствии – президентом.
Как он стал последним президентом УНР в изгнании?
В 1988 году, после смерти Николая Ливицкого, Плавьюк стал его преемником во главе Государственного центра УНР в изгнании. Он стал пятым и последним президентом УНР в изгнании. После провозглашения независимости Украины Плавьюк поддержал передачу государственной традиции УНР независимому украинскому государству.
Справка. В 1917 году возникла Украинская Народная Республика (УНР). После нескольких лет войны и борьбы за независимость украинские войска потерпели поражение, а территория УНР оказалась под контролем большевиков.
Часть представителей УНР уехала за границу. Но они считали, что Украинское государство не прекратило свою юридическую традицию лишь из-за потери контроля над территорией.
Поэтому за рубежом продолжал действовать Государственный центр УНР в изгнании – своеобразное продолжение государственных органов УНР в условиях изгнания.
22 августа 1992 года в Киеве он передал Президенту Украины Леониду Кравчуку грамоту Государственного центра УНР, а также государственные клейноды УНР. В заявлении Государственного центра отмечалось, что Украина является правопреемницей Украинской Народной Республики. Этим фактически завершилась деятельность Государственного центра УНР в изгнании, которая длилась почти 72 года.
Николай Плавьюк передает полномочия президенту Украины Леониду Кравчуку / Фото из открытых источников
После восстановления украинской государственности Плавьюк продолжил общественно-политическую деятельность уже в Украине. 24 сентября 1993 года Министерство юстиции Украины зарегистрировало Организацию украинских националистов (ОУН). Ее председателем был Николай Плавьюк.
Плавьюк занимался издательской и культурной деятельностью, а также:
- возглавлял Фонд имени Олега Ольжича,
- поддерживал украинские издания,
- работал над сохранением памяти об украинской революции 1917–1921 годов.
В 1993 году Николай Плавюк получил украинское гражданство. За свою деятельность был награжден, в частности, орденами "За заслуги" III степени и князя Ярослава Мудрого. Николай Плавюк скончался 10 марта 2012 года в Гамильтоне, Канада, в возрасте 86 лет. Похоронен на кладбище Святого Владимира в Оквилле.