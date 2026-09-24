Кто он и какой вклад внес в становление украинского государства – читайте в материале 24 Канала.

Кто такой Николай Плавьюк?

Николай Плавьюк родился 5 июня 1925 года в селе Русов, ныне Ивано-Франковской области. Еще в юности присоединился к украинскому националистическому движению и стал членом Организации украинских националистов.

Во время Второй мировой войны находился в составе Второй украинской дивизии Украинской национальной армии. После окончания войны оказался в Германии, где учился в лагере для перемещенных лиц, а впоследствии окончил экономический факультет Мюнхенского университета.

В 1949 году Плавьюк переехал в Канаду. Там он активно занимался общественной и политической деятельностью украинской диаспоры. Работал в канадской компании, а также возглавлял Украинское национальное объединение Канады.



Николай Плавюк с сыновьями / Фото из открытых источников

Важное место в его деятельности занимал Всемирный конгресс свободных украинцев. Плавюк был его генеральным секретарем, вице-президентом, а впоследствии – президентом.

Как он стал последним президентом УНР в изгнании?

В 1988 году, после смерти Николая Ливицкого, Плавьюк стал его преемником во главе Государственного центра УНР в изгнании. Он стал пятым и последним президентом УНР в изгнании. После провозглашения независимости Украины Плавьюк поддержал передачу государственной традиции УНР независимому украинскому государству.

Справка. В 1917 году возникла Украинская Народная Республика (УНР). После нескольких лет войны и борьбы за независимость украинские войска потерпели поражение, а территория УНР оказалась под контролем большевиков.



Часть представителей УНР уехала за границу. Но они считали, что Украинское государство не прекратило свою юридическую традицию лишь из-за потери контроля над территорией.



Поэтому за рубежом продолжал действовать Государственный центр УНР в изгнании – своеобразное продолжение государственных органов УНР в условиях изгнания.

22 августа 1992 года в Киеве он передал Президенту Украины Леониду Кравчуку грамоту Государственного центра УНР, а также государственные клейноды УНР. В заявлении Государственного центра отмечалось, что Украина является правопреемницей Украинской Народной Республики. Этим фактически завершилась деятельность Государственного центра УНР в изгнании, которая длилась почти 72 года.



Николай Плавьюк передает полномочия президенту Украины Леониду Кравчуку / Фото из открытых источников

После восстановления украинской государственности Плавьюк продолжил общественно-политическую деятельность уже в Украине. 24 сентября 1993 года Министерство юстиции Украины зарегистрировало Организацию украинских националистов (ОУН). Ее председателем был Николай Плавьюк.

Плавьюк занимался издательской и культурной деятельностью, а также:

возглавлял Фонд имени Олега Ольжича,

поддерживал украинские издания,

работал над сохранением памяти об украинской революции 1917–1921 годов.

В 1993 году Николай Плавюк получил украинское гражданство. За свою деятельность был награжден, в частности, орденами "За заслуги" III степени и князя Ярослава Мудрого. Николай Плавюк скончался 10 марта 2012 года в Гамильтоне, Канада, в возрасте 86 лет. Похоронен на кладбище Святого Владимира в Оквилле.