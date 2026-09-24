Хто він та який внесок зробив в українське державотворення – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Хто такий Микола Плав'юк?

Микола Плав'юк народився 5 червня 1925 року в селі Русів, нині Івано-Франківської області. Ще в юності долучився до українського націоналістичного руху та став членом Організації українських націоналістів.

Під час Другої світової війни перебував у складі Другої Української дивізії Української національної армії. Після завершення війни опинився в Німеччині, де навчався в таборі для переміщених осіб, а згодом закінчив економічний факультет Мюнхенського університету.

У 1949 році Плав'юк переїхав до Канади. Там він активно займався громадською та політичною діяльністю української діаспори. Працював у канадській компанії, а також очолював Українське національне об'єднання Канади.



Микола Плав'юк із синами / Фото з відкритих джерел

Важливе місце в його діяльності займав Світовий конгрес вільних українців. Плав'юк був його генеральним секретарем, віцепрезидентом, а згодом президентом.

Як він став останнім Президентом УНР в екзилі?

У 1988 році, після смерті Миколи Лівицького, Плав'юк став наступником на чолі Державного центру УНР в екзилі. Він став п'ятим і останнім Президентом УНР в екзилі. Після проголошення незалежності України Плав'юк підтримав передачу державної традиції УНР незалежній українській державі.

Довідка. У 1917 році виникла Українська Народна Республіка (УНР). Після кількох років війни та боротьби за незалежність українські війська зазнали поразки, а територія УНР опинилася під контролем більшовиків.



Частина представників УНР виїхала за кордон. Але вони вважали, що Українська держава не припинила своєї юридичної традиції лише через втрату контролю над територією.



Тому за кордоном продовжував діяти Державний центр УНР в екзилі – своєрідне продовження державних органів УНР в умовах вигнання.

22 серпня 1992 року в Києві він передав Президенту України Леоніду Кравчуку грамоту Державного центру УНР, а також державні клейноди УНР. У заяві Державного центру зазначалося, що Україна є правонаступницею Української Народної Республіки. Цим фактично завершилася діяльність Державного центру УНР в екзилі, яка тривала майже 72 роки.



Микола Плав'юк передає повноваження президенту України Леоніду Кравчуку / Фото з відкритих джерел

Після повернення української державності Плав'юк продовжив громадсько-політичну діяльність уже в Україні. 24 вересня 1993 року Міністерство юстиції України зареєструвало Організацію Українських Націоналістів (ОУН). Її головою був Микола Плав'юк.

Плав'юк займався видавничою та культурною діяльністю, а також:

очолював Фундацію імені Олега Ольжича,

підтримував українські видання,

працював над збереженням пам'яті про українську революцію 1917 – 1921 років.

У 1993 році Микола Плав'юк отримав українське громадянство. За свою діяльність був нагороджений, зокрема, орденами "За заслуги" III ступеня та князя Ярослава Мудрого. Микола Плав'юк помер 10 березня 2012 року в Гамільтоні, Канада, у віці 86 років. Похований на цвинтарі Святого Володимира в Оквіллі.